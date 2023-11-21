В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) состоялась конференция «Энергетическая безопасность Крайнего Севера. Инвестиции в развитие локальной энергетической инфраструктуры». Мероприятие проводилось по инициативе и при поддержке Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации РФ, организаторами выступили КРДВ, НП «Национальное агентство по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии» и Агентство стратегических коммуникаций «Красная площадь».

На конференции обсуждались вопросы эффективного взаимодействия государства и бизнеса в области повышения энергетической безопасности, надежного энергоснабжения изолированных труднодоступных северных территорий, перспективы развития локальной энергетической инфраструктуры, возобновляемые и местные источники энергии, возможности привлечения инвестиций и механизмов финансирования проектов.

Модераторами мероприятия выступили председатель правления НП «НАЭВИ» Николай Сафронов и руководитель направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максим Губанов.

По словам заместителя генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилла Каменева, Дальний Восток и Арктика являются территорией развития распределённой генерации. Именно здесь использование ВИЭ, СПГ и местных видов топлива для локального энергоснабжения экономически обоснованно и может обеспечить социально-экономическое развитие удалённых территорий.

«В настоящее время в 17 из 18 субъектов ДФО и Арктической зоны функционирует дизельная, мазутная и угольная генерация, которая обеспечивает энергоснабжение промышленных потребителей и жителей регионов. Все эти объекты необходимо своевременно модернизировать, повышать их экономическую эффективность, а также строить новые для обеспечения новых инвестиционных проектов в других отраслях экономики. И здесь открывается окно возможностей для развития бизнеса в сфере распределённой генерации, и мы готовы оказывать ему всестороннюю поддержку», - сказал Кирилл Каменев.

По словам председателя правления НП «НАЭВИ» Николая Сафронова задачу развития распределённой генерации необходимо решать совместно путем развития взаимодействия между участниками рынка, органами власти и научным сообществом.

«Сегодня мы собрали более 100 представителей профессионального сообщества для обсуждения вопросов локального энергоснабжения удалённых территорий Дальнего Востока, Арктики и других регионов Крайнего Севера. Здесь участвуют технологические компании в сфере распределённой генерации, частные инвесторы, предприятия по добыче полезных ископаемых, профильные министерства и ведомства. Нашей ключевой задачей является совместно определить конкретные меры по повышению энергетической безопасности и развитию локальной энергетики Крайнего Севера» - отметил Николай Сафронов.

Приоритетными и актуальными направлениями являются использование возобновляемых источников энергии, энерго- ресурсосбережение, внедрение инновационных цифровых технологий в качестве альтернативы «северному завозу» топлива.

«Одним из практических вопросов для регионов должно стать создание более благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в локальную электроэнергетику субъектов Российской Федерации и содействие её развитию», – сказала руководитель департамента энергетической безопасности и инфраструктуры ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго России Виолетта Киушкина.

Она добавила, что РЭА Минэнерго России открыто к сотрудничеству и совместным исследованиям, которые направлены на обеспечение энергетического благополучия регионов и страны. Например, включение модуля оценки распределенной генерации с использованием ВИЭ в региональный сегмент системы управления рисками позволит своевременно реагировать на предпосылки возникновения негативных ситуаций и факторов, снижающих энергетическую безопасность в условиях Крайнего Севера.

Александр Воротников, координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент РАНХиГС отметил необходимость учета при реализации в АЗРФ энергетических проектов с использованием ВИЭ правительственных инициатив и новых нормативно-правовых документов. В частности, целесообразно реализовать такие проекты в рамках поручения Президента России по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации. Важно также принять активное участие в реализации новой Климатической доктрины Российской Федерации, которую 26 октября 2023 года утвердил Владимир Путин. Она впервые ставит целью достижение Россией углеродной нейтральности – равновесия выбросов и поглощений СО2 – к 2060 году.

Вячеслав Вековцев, генеральный директор «Экополис» в своем выступлении также отметил необходимость следования низкоуглеродной климатической повестке при развитии энергетических проектов. Низкоуглеродное регулирование – это не только дополнительная отчётность для компаний, но и дополнительные возможности и доступ к рынку углеродных единиц и дополнительным источникам финансирования.

Особый акцент был сделан на реализацию инвестиционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии и гибридных энергокомлексов.

Роман Кадырмятов, генеральный директор ООО «ГидроТех» дал обзор международного опыта и технологических решений строительства малых гидроэлектростанций для северных регионов. Несколько проектов строительства мини-ГЭС сейчас находятся в глубокой стадии проработки.

Генеральный директор АО «МНТО ИНСЭТ» Яков Бляшко рассказал об опыте строительства малых ГЭС в регионах с критическими природно-климатическими условиями, а также о результатах проведенных обследований малых рек в Якутии, Магаданской области, Приморском и Камчатском краях, а также на Курильских островах. Эти обследования выявили возможность сооружения малых ГЭС, в том числе с круглогодичной работой.

«При этом малые ГЭС не могут быть гарантирующим источником энергоснабжения в природных условиях Севера и необходимо создавать гибридные энергокомплексы с наличием гарантированного источника, которым могут быть источники, работающие на газе, СПГ, дизельном топливе. Для северных условий целесообразно осуществлять поставку гидроагрегатов в полной заводской готовности, подготовленных для работы в автоматическом режиме» - отметил Яков Бляшко.

Главный эксперт АО «Русатом Сервис» Андрей Черных отметил, что выбор и оценка перспективных площадок для строительства новых малых и мини-ГЭС является достаточно сложным процессом. Однако, Росатом разработал цифровой продукт по направлению малой гидроэнергетики – «Калькулятор малой ГЭС». Продукт доступен для бесплатного использования на официальном сайте АО «Русатом Сервис».

«Принцип работы калькулятора прост – для получения расчета достаточно ввести расход, напор, тариф на продажу электроэнергии и другие данные. После того, как система обработает исходные данные, пользователю будет предоставлена информация о рекомендуемом типе станции, типе турбины, периоде строительства, выручке и сроке окупаемости - все то, что позволит выбрать оптимальную модель малой ГЭС. Данное решение поможет сделать экспресс-оценку эффективности инвестиций в конкретный проект малой гидроэнергетики» - рассказал Андрей Черных.

Владимир Тощенко, генеральный директор ООО «Арктик Пауэр Кэпитал», поделился успешным опытом реализации энергосервисных договоров по сооружению гибридных электростанций на основе солнечной энергетики в Республике Саха (Якутия).

Исполнительный директор Национальной ассоциации СПГ Сергей Иванов подчеркнул экологические, технологические и экономические преимущества использования СПГ в сравнение с дизельным топливом для нужд локальной генерации.

О важности и преимуществах цифровой системы предиктивной аналитики для обработки данных, автоматической диагностики, прогнозирования отказов, повышения надежности и эффективности работы оборудования рассказал Максим Харчев, Директор по развитию цифровых проектов ООО «Кловер Групп».

Участники конференции сошлись во мнении, что особые территории страны требуют индивидуального подхода, а для обеспечения энергетической безопасности в развитии Крайнего Севера необходимо консолидировать усилия государства и бизнеса. По итогам мероприятия будет подготовлена резолюция Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.