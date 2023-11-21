За первые десять месяцев 2023 года специалисты «Россети Ленэнерго» смонтировали 392,4 км самонесущего изолированного провода (СИП) в сетях 10-0,4 кВ. Работы проводились в 10 районах Ленинградской области.

В результате работ повышена надежность электроснабжения нескольких тысяч жителей региона, в том числе в таких крупных населенных пунктах, как Гончарово, Токарево, Лужки, Яшино, Вещево, Грибное, Красная долина, Межозерное, Пушное, Сосновый Бор, Верево, Коммолово, Ильеши, Хотнежа, Замошье, Пеники, Овино, Чемихино, Лужицы, Краколье, Земляничное, Лебедевка, Пушное, Коробицыно, Даймище, Родник, Новое Горколово, Савинская, Цвылево, Мута-Кюля.

Замена неизолированного провода на СИП – важнейшая часть работы «Россети Ленэнерго» по повышению надежности функционирования воздушных линий электропередачи и обеспечению качественного электроснабжения потребителей.

Особенность самонесущего изолированного провода - в защищенности от внешних воздействий. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездовании птиц и т.д. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц.