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"Россети Тюмень" повысили надежность электроснабжения более 20 населенных пунктов в Югре и ЯНАО

21 ноября 2023, 13:45 481 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Тюмень
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«Россети Тюмень» завершили реализацию инвестиционного проекта по модернизации высоковольтных линий электропередачи в ХМАО-Югре и ЯНАО. От бесперебойной работы энергообъектов зависит электроснабжение промышленных потребителей нефтегазового сектора и порядка 48 тысяч жителей северных регионов. Общий объем инвестиций компании составил 165 млн рублей.

Энергетики провели комплексные работы на линиях 110 кВ «Верхнеказымская – Белоярская», «Лонг-Юган – Сорум», «Сорум – Верхнеказымская» и отпайках «Сосновская 1», «Сосновская 2». Общая протяженность модернизированных ЛЭП превысила 320 км. На линейных объектах специалисты заменили 280 км грозотроса и 10 тысяч изоляторов, а также смонтировали 3,2 тысячи птицезащитных устройств и переустановили на новые фундаменты 20 опор. Для предотвращения интенсивного гололедообразования на ЛЭП смонтировали комплекты автоматизированной информационной системы контроля гололедной нагрузки.

Отметим, что из-за сильной заболоченности местности работы проводились в период низких температур при полном промерзании грунта. Для доставки оборудования и персонала привлекалась спецтехника, в том числе снегоболотоходы, бригадные автомобили, автокраны и сваебойные машины.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Выполненные мероприятия значительно повысили надежность электроснабжения жителей 21 населенного пункта ХМАО-Югры и ЯНАО, а также инфраструктуры компаний «Газпром трансгаз Югорск», «Газпром энерго» и «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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