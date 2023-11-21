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Тысяча потребителей присоединены к электросетям "Россети Кубань" с начала года в усть-лабинском энергорайоне

21 ноября 2023, 17:15 463 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
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С начала 2023 года специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» обеспечили электроэнергией более 1 000 новых потребителей. Общая мощность подключенных абонентов составила порядка 17 МВт. Электроэнергией обеспечены жилые дома и социально значимые объекты, предприятия АПК, малого и среднего бизнеса.

К электросетевой инфраструктуре компании присоединены энергопринимающие устройства физических и юридических лиц в Усть-Лабинском, Выселковском, Тбилисском и Кореновском районах Краснодарского края.

В большинстве случаев от потребителей поступают заявки на присоединение к электросетям частных домов, объектов инфраструктуры и агропромышленного комплекса. Так, среди крупных заявителей – Выселковская центральная больница им. В.Ф. Долгополова (ЦРБ), а также торгово-развлекательный центр в Выселковском районе, музыкальная школа и детский сад в Усть-Лабинском районе и молочно-откормочный комплекс в Кореновском районе.

– При строительстве энергообъектов используются российское высокотехнологичное оборудование и материалы. Новые линии электропередачи выполнены с применением самонесущего изолированного провода. Он обеспечивает высокую надежность и безопасность электроснабжения. Эти мероприятия не только обеспечат подключение новых абонентов, но и в целом повысят надежность и качество электроснабжения потребителей. Технологическое присоединение – это развитие электросетевой инфраструктуры, а вместе с тем и экономики районов, – рассказал директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

Все заявки на технологическое присоединение новых объектов специалисты обрабатывают с помощью автоматизированной системы. Она позволяет не только оперативно осуществлять весь процесс, но также контролировать сроки подготовки документов и исполнения обязательств как сетевой организацией, так и заявителем.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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