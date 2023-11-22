Заместитель Председателя Правительства Александр Новак выступил в Совете Федерации на правительственном часе. Он рассказал об основных векторах развития российского ТЭК, включая планы по добыче и диверсификации поставок нефти, газа и угля, реализации программы газификации, модернизации энергомощностей, насыщении внутреннего рынка топливом.

«Топливно-энергетический комплекс – один из ключевых секторов экономики России. Его доля в ВВП превышает 27%. Доля нефтегазовых доходов в бюджете – более 42%. Инвестиции в ТЭК составляют свыше 7 трлн рублей. В этой отрасли занято около 3 миллионов человек», – сказал вице-премьер, открывая своё выступление.

Правительство провело работу по стабилизации цен и насыщению товаром внутреннего рынка топлива. В частности, был введён запрет на экспорт нефтепродуктов, установлены заградительные экспортные пошлины для перекупщиков, повышены биржевые нормативы продажи автомобильного бензина и дизельного топлива. Также было принято решение о возврате демпфера. В результате с третьей декады сентября биржевые цены упали на 20% с последующим снижением мелкооптовых цен. Сейчас внутренний рынок обеспечен топливом в полном объёме, сократилась разница между стоимостью топлива на независимых АЗС и заправках крупных нефтяных компаний.

Александр Новак отметил позитивные результаты в области импортозамещения техники и технологий, диверсификации экспорта энергоносителей и т. д. Зависимость отраслей ТЭК от импорта сократилась с 67 до 38% за последние 10 лет. Правительством поставлена задача не только полностью обеспечить возросшие потребности в отечественном оборудовании, но и добиться высокого качества сервисных технологий и услуг.

Вице-премьер подчеркнул, что в условиях санкций со стороны недружественных стран Россия осуществляет инвестиции в добывающую и перерабатывающую промышленность и активно создаёт собственную технику и технологии, чтобы не зависеть от импорта. Общий планируемый объём инвестиций в нефтегазохимию к 2030 году составит порядка 3–3,5 трлн рублей. Введён в эксплуатацию ряд инновационных предприятий по производству крупнотоннажных полимеров. Развитие сектора будет способствовать насыщению внутреннего рынка и росту несырьевого неэнергетического экспорта.

Для наращивания экспорта нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона расширяется портовая и трубопроводная инфраструктура. К 2026 году планируется увеличение мощностей портовой инфраструктуры Приморска, Усть-Луги, Новороссийска совокупно на 32 млн т.

Мощность перевалки нефти в порту Козьмино доведена до 42 млн т.

Вице-премьер отметил позитивные результаты проведения программы социальной газификации – доведения газопроводов до границ участков домохозяйств без привлечения средств граждан, – которая по поручению Президента стала бессрочной. Так, газопроводная инфраструктура подведена к границам 770 тыс. участков, в 418 тыс. домовладений газ уже подключён. Ускорена работа по газификации регионов, где пока нет магистральных газопроводов. Принято решение соединить в единую газотранспортную систему газопроводы Западной и Восточной Сибири. Уже идёт проектирование газопровода для соединения «Силы Сибири» с газопроводом Сахалин – Хабаровск – Владивосток, что позволит газифицировать регионы Дальнего Востока. В планах также развитие газотранспортной инфраструктуры на территории Красноярского края, Иркутской области, Бурятии и Забайкалья. К 2030 году уровень газификации в стране вырастет почти до 83%.

Наряду с развитием внутреннего рынка важно сохранить и приумножить экспортный потенциал газовой отрасли.

Наиболее перспективными сегодня представляются рынки АТР. По итогам этого года по «Силе Сибири» в Китай будет поставлено 22 млрд куб. м газа. В 2025 году газопровод будет загружен на полную мощность – до 38 млрд куб. м. Реализуется проект дальневосточного маршрута поставок – на 10 млрд куб. м газа. Прорабатываются параметры газопровода «Сила Сибири – 2», который пройдёт через Монголию, мощностью 50 млрд куб. м. В результате совокупный объём поставок природного газа по этим трём проектам составит 100 млрд куб. м.

Повысить гибкость экспорта газа позволит наращивание производства СПГ. Россия уже стала четвёртым крупнейшим производителем СПГ, объём экспорта в прошлом году составил порядка 33 млн т (8% мирового экспорта). Поставлена задача к 2030 году увеличить его выпуск до 100 млн т. Это позволит занять 20% мирового рынка СПГ.

Александр Новак добавил, что растёт производство и потребление электроэнергии, модернизируются действующие мощности и строятся новые, в том числе вводятся возобновляемые источники энергии.

«Показатель выработки и потребления электроэнергии в последние годы демонстрирует уверенный рост. По итогам текущего года ожидаем нового рекорда – порядка 1150 млрд кВт∙ч. Это говорит о позитивной динамике в российской экономике, о создании новых производств и рабочих мест, развитии инфраструктуры, о предпринимательской активности. За три года в России введено 7,3 тыс. МВт генерирующих мощностей. Почти половина из них – на основе возобновляемых источников энергии. Проложено почти 100 тыс. км линий электропередачи, построено более 33 тыс. новых трансформаторных мощностей. Запитали порядка 1,3 млн домохозяйств и 110 тыс. предприятий», – сообщил сенаторам вице-премьер.

Правительство уделяет особое внимание промышленной безопасности в угольной отрасли. Последовательно выводятся из эксплуатации шахты с высокими рисками аварийности, улучшаются условия труда шахтёров. В числе приоритетных задач внутреннего рынка – реструктуризация угольной промышленности в новых регионах, привлечение инвестиций и повышение рентабельности отрасли. Для наращивания экспорта угля в АТР создаются новые центры добычи угля на Дальнем Востоке и в Арктической зоне, расширяется железнодорожная инфраструктура и создаются угольные терминалы для развития портовых мощностей на тихоокеанском побережье.

В завершение выступления Александр Новак ответил на вопросы сенаторов о ходе газификации в регионах, состоянии электроэнергетического комплекса, прохождении отопительного сезона, долгосрочных механизмах стабилизации цен на топливо.