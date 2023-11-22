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Энергетики филиала "Россети Урал"- "Пермэнерго" выполнили ремонт наружного освещения моста через реку Кама в Березниковском городском округе

22 ноября 2023, 15:45 435 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
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Энергетики филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» провели  ремонт наружного освещения моста через реку Кама и подходов к нему на автомобильной дороге «Березники —Усолье».

Специалисты сетевой компании  завершили мероприятия по  реконструкции  сети наружного освещения, замене дуговых натриевых трубчатых  светильников на  современные светодиодные (в количестве 54 штук), для  освещения подъездов к мосту  были  установлены еще 40 светодиодных светильников большой мощности.

Выполненный проект стал очередным этапом развития дополнительных услуг компании «Россети Урал» в тесном сотрудничестве с муниципалитетами и профильными ведомствами, которое позволяет совместно решать проблемы освещенности улиц и дорог регионов присутствия компании.

Отметим, что города Березники и Усолье соединили мостом еще в 1981 году. Длина сооружения составляет 850 метров. В 2018 году по просьбам  жителей на дорожном объекте провели укладку нового мостового полотна, смонтировали бордюры,   привели в порядок деформационные швы и  перила.  После реконструкции освещения на  мосту светло - вне зависимости от погоды, времени года и суток.  Это  дополнительно способствует повышению безопасности транспортного сообщения на оживленной автодороге «Березники – Усолье».

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Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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