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Энергетики филиала "Россети Урал"-"Свердловэнерго" повысили надежность электроснабжения в Талицком районе Свердловской области

22 ноября 2023, 14:00 455 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
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Энергетики Талицких электрических сетей филиала «Свердловэнерго» выполнили модернизацию системы оперативного тока на подстанции 110/10 кВ «Бутка».

Произведена замена системы выпрямленного оперативного тока на систему оперативного постоянного тока, которая отличается более высокими показателями стабильности и надежности питания устройств релейной защиты и автоматики подстанции.

Система оперативного постоянного тока отвечает за гарантированное питание постоянным током устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, цепей управления коммутационными аппаратами, автоматики и сигнализации оборудования подстанции. Современное оборудование позволяет обеспечить надежное управление первичным оборудованием подстанции, а также его защиту от повреждений.

На повышение надежности энергоснабжения филиал «Свердловэнерго» направил более 4,5 млн. рублей.

Подстанция 110/10 кВ «Бутка» снабжает электроэнергией 8 населенных пунктов Талицкого района с общей численностью населения более 3 тыс. человек. Также 23 социально-значимых объекта, расположенных на данной территории, в том числе котельные, больницы, образовательные учреждения.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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