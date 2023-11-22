Энергетики Талицких электрических сетей филиала «Свердловэнерго» выполнили модернизацию системы оперативного тока на подстанции 110/10 кВ «Бутка».

Произведена замена системы выпрямленного оперативного тока на систему оперативного постоянного тока, которая отличается более высокими показателями стабильности и надежности питания устройств релейной защиты и автоматики подстанции.

Система оперативного постоянного тока отвечает за гарантированное питание постоянным током устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, цепей управления коммутационными аппаратами, автоматики и сигнализации оборудования подстанции. Современное оборудование позволяет обеспечить надежное управление первичным оборудованием подстанции, а также его защиту от повреждений.

На повышение надежности энергоснабжения филиал «Свердловэнерго» направил более 4,5 млн. рублей.

Подстанция 110/10 кВ «Бутка» снабжает электроэнергией 8 населенных пунктов Талицкого района с общей численностью населения более 3 тыс. человек. Также 23 социально-значимых объекта, расположенных на данной территории, в том числе котельные, больницы, образовательные учреждения.