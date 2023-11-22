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Принято решение о развитии части бывшей промзоны "Грайвороново"

22 ноября 2023, 16:00 435 Время чтения ≈ < минуты
Источник: stroi.mos.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: stroi.mos.ru

Фото: stroi.mos.ru

Принято решение о комплексном развитии части бывшей промзоны «Грайвороново» в районе Нижегородский на юго-востоке столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Полузаброшенная и малоиспользуемая территория превратится в комфортное городское пространство. На участке площадью 3,57 га построим современное жилье и хоккейный центр», – написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в столице уже одобрено и реализуется 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью порядка 692 га. В результате будет создано свыше 136 тысяч рабочих мест.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, КРТ
Отрасль: Строительство 

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