Принято решение о развитии части бывшей промзоны "Грайвороново"

Принято решение о комплексном развитии части бывшей промзоны «Грайвороново» в районе Нижегородский на юго-востоке столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Полузаброшенная и малоиспользуемая территория превратится в комфортное городское пространство. На участке площадью 3,57 га построим современное жилье и хоккейный центр», – написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в столице уже одобрено и реализуется 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью порядка 692 га. В результате будет создано свыше 136 тысяч рабочих мест.