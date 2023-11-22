В ночь с 21 на 22 ноября 2023 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» закончили устранение в сетях массовых повреждений, вызванных неблагоприятными метеорологическими явлениями.

19-20 ноября в результате ухудшения погодных условий на полуострове (ливни, порывы ветра до 38 м/с) были зафиксированы повреждения ЛЭП. Ураганный ветер ломал бетонные опоры, обрывал провода. Наибольшее количество отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. Так, к примеру, 19 ноября непогода единовременно обесточила 38 линий электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции.

Для устранения последствий разгула стихии в ГУП РК «Крымэнерго» функционировал штаб, взявший на контроль энергоснабжение социально значимых объектов и координировавший работу аварийно-восстановительных бригад. Приоритетной задачей было устранение технологических нарушений в сетях 6-10 кВ, являющихся ключевыми в энергоснабжении населённых пунктов. Аварийно-восстановительные работы осложнялись тяжелыми погодными условиями, шквалистый ветер не позволял использовать в необходимом объеме подъемные устройства (автовышки). Работы велись круглосуточно, применялись дизель-генераторы для резервного снабжения. В результате согласованных действий энергетиков массовые отключения, вызванные непогодой, были устранены в короткие сроки.