Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Истре появится промышленный комплекс по производству современных стройматериалов

22 ноября 2023, 13:30 446 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Инвестиционный портал Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: invest.mosreg.ru

Фото: invest.mosreg.ru

ООО «ЗТМ Люкс» получило по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль» земельный участок в городском округе Истра. Компания построит на участке промышленный комплекс по производству гранулированной пеностеклокерамики и сорбентов.

«Объем инвестиций в проект компании «ЗТМ Люкс» оценивается в 200 млн рублей. В рамках проекта инвестор планирует организовать производство теплоизоляционных материалов, которые сегодня востребованы на рынке в связи с уходом ряда иностранных производителей этой продукции. Ввод производственного комплекса в эксплуатацию запланирован на 2026 год. На предприятии будет создано 35 рабочих мест для жителей округа», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Строительство данного комплекса является первой очередью. Всего запланировано не менее 6 очередей. 

«Под реализацию этого проекта компания арендовала свыше 10 гектаров. Планируемая к выпуску промышленным комплексом продукция находит широкое применение во многих сферах и отраслях: в создании облегченных теплоизоляционных конструкций для гражданского строительства и возведения специальных зданий и сооружений, производстве сухих строительных смесей и лакокрасочных изделий, в водоподготовке, фармацевтике, а также нефтехимической промышленности», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова

При выходе завода на полную мощность объемы производства позволят заместить аналогичную продукцию, которая поставлялась в Россию из-за рубежа.

Обсудить на форуме
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
22.11.2023
Москва выделит 4,4 млрд на строительство школы в Северном Бутово
22.11.2023
"Технопарк-Липецк" стал 25-м региональным оператором "Сколково"
22.11.2023
Инвестиции в комплекс зданий для технопарка Новосибирска выросли до 2,3 млрд рублей
22.11.2023
Выдано разрешение на строительство жилого комплекса в районе Котловка
22.11.2023
В Москве выделят 3,4 млрд на строительство новой школы в Восточном районе
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно