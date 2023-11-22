ООО «ЗТМ Люкс» получило по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль» земельный участок в городском округе Истра. Компания построит на участке промышленный комплекс по производству гранулированной пеностеклокерамики и сорбентов.

«Объем инвестиций в проект компании «ЗТМ Люкс» оценивается в 200 млн рублей. В рамках проекта инвестор планирует организовать производство теплоизоляционных материалов, которые сегодня востребованы на рынке в связи с уходом ряда иностранных производителей этой продукции. Ввод производственного комплекса в эксплуатацию запланирован на 2026 год. На предприятии будет создано 35 рабочих мест для жителей округа», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Строительство данного комплекса является первой очередью. Всего запланировано не менее 6 очередей.

«Под реализацию этого проекта компания арендовала свыше 10 гектаров. Планируемая к выпуску промышленным комплексом продукция находит широкое применение во многих сферах и отраслях: в создании облегченных теплоизоляционных конструкций для гражданского строительства и возведения специальных зданий и сооружений, производстве сухих строительных смесей и лакокрасочных изделий, в водоподготовке, фармацевтике, а также нефтехимической промышленности», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

При выходе завода на полную мощность объемы производства позволят заместить аналогичную продукцию, которая поставлялась в Россию из-за рубежа.