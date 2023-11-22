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В Харбине в 2024 году пройдет первый российско-китайский строительный форум

22 ноября 2023, 17:15 394 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Первый совместный форум российского и китайского строительного бизнеса состоится в начале 2024 года. Об этом сообщил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

"Мы планируем проведение первого российско-китайского строительного форума. Первый пройдет в Китае в провинции Хэйлунцзян, потом - у нас, чтобы наши предприниматели максимально могли взаимодействовать, делиться опытом и технологиями," - сообщил Моор, выступая на пленарном заседании Всероссийского конгресса по комплексному развитию территорий.

Форум пройдет в Харбине (административный центр провинции) в Международном выставочном центре с 10 по 14 января 2024 года, уточнил он. По мнению отраслевого эксперта, мероприятие станет площадкой для обмена опытом и технологиями между предпринимателями обеих стран. 

 
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Метки: ФОРУМ, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО
Отрасль: Строительство 

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