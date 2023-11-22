Первый совместный форум российского и китайского строительного бизнеса состоится в начале 2024 года. Об этом сообщил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

"Мы планируем проведение первого российско-китайского строительного форума. Первый пройдет в Китае в провинции Хэйлунцзян, потом - у нас, чтобы наши предприниматели максимально могли взаимодействовать, делиться опытом и технологиями," - сообщил Моор, выступая на пленарном заседании Всероссийского конгресса по комплексному развитию территорий.

Форум пройдет в Харбине (административный центр провинции) в Международном выставочном центре с 10 по 14 января 2024 года, уточнил он. По мнению отраслевого эксперта, мероприятие станет площадкой для обмена опытом и технологиями между предпринимателями обеих стран.