​Современный жилой квартал с парковым комплексом появится в районе Котловка на юго-западе столицы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Девятисекционную новостройку высотой от двух до 39 этажей возведут на ул. Кржижановского, д. 31. Девелопер проекта ‒ компания «Главстрой».

«На месте бывшего Механического завода №2 в хорошо развитом благоустроенном районе началось строительство жилого комплекса общей площадью 139,6 тыс. кв. метров с подземным паркингом на 475 машин. В двух башнях, объединенных галереей и зелеными террасами, разместится 784 квартиры, а во дворе обустроят уютный ландшафтный парк. Между секциями 1 и 8 расположится двухэтажная арка на уровне 9-10 этажей», ‒ сказал Игорь Войстратенко.

По его словам, в составе ЖК «Новые Академики» также предусмотрены помещения детского сада на 125 мест, фитнес-центра, ресторана, кафе, аптеки, салона красоты, магазинов и других предприятий сферы услуг.

Для внешней отделки используют декоративный кирпич, ламели и отливы из алюминия, а также модули из фибробетона. Сквозные входные группы, ведущие в вестибюли жилой части дома, будут заглублены относительно плоскости фасада.

Рядом с комплексом обустроят проезды, тротуары и пешеходные зоны. Разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

На территории детского сада, огороженной шумозащитными экранами, установят теневые навесы, игровые и спортивные площадки с безопасным покрытием из резиновой крошки.

Председатель Мосгосстройнадзора напомнил, что по поручению мэра Сергея Собянина уделяется особое внимание качеству строительства жилья в столице.