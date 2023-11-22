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"Россети Московский регион" обеспечили дополнительной мощностью Московский центр кадровых инноваций "Профессии будущего"

22 ноября 2023, 16:15 476 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
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Специалисты «Россети Московский регион» в сжатые сроки выполнили комплекс работ по технологическому присоединению и проложили 4 кабельные линии 0,4 кВ для выдачи дополнительных 485 кВт мощности Московскому центру кадровых инноваций «Профессии будущего» на ул. Щепкина, 38, с.1. Общая протяженность проложенных кабельных линий составила 840 метров. Совокупная присоединенная мощность сейчас составляет почти 560 кВт.

Объект обеспечен электроснабжением в соответствие со второй категорией надежности, и в случае отключения одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

Один из флагманских столичных центров «Моя работа», расположенный на улице Щепкина, после увеличения мощности представляет разнообразную линейку продуктов и сервисов, нацеленных на адаптацию выпускников на рынке труда и помощь в профессиональном развитии с акцентом на профессии будущего.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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