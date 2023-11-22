Энергетики управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» реконструируют воздушную линию электропередачи 0,4 кВ (ЛЭП) в селении Валерик Ачхой-Мартановского района.

Специалисты заменили на ЛЭП 28 дефектных опор на новые. Следующий шаг – монтаж 900 метров самонесущего изолированного провода (СИП) вместо ветхого. СИП обеспечивает снижение эксплуатационных затрат и риска травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности. Кроме того, применение современного провода позволит сократить объемы и время восстановительных работ, а также исключить возможность незаконного подключения к линии электропередачи.