Аналитика кабельного рынка за неделю
Энергетики управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» реконструируют воздушную линию электропередачи 0,4 кВ (ЛЭП) в селении Валерик Ачхой-Мартановского района.
Специалисты заменили на ЛЭП 28 дефектных опор на новые. Следующий шаг – монтаж 900 метров самонесущего изолированного провода (СИП) вместо ветхого. СИП обеспечивает снижение эксплуатационных затрат и риска травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности. Кроме того, применение современного провода позволит сократить объемы и время восстановительных работ, а также исключить возможность незаконного подключения к линии электропередачи.
«Комплекс технических мероприятий позволит повысить надежность и качество электроснабжения порядка 750 сельских жителей, – рассказал главный инженер АО «Чеченэнерго» Ильяс Цуев. – Работы ведутся при содействии Регионального общественного фонда имени Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала цуьнан г1азот къобал дойл) под руководством Аймани Несиевны Кадыровой».
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