"Россети" расширили главный центр питания Грозного

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга завершил реконструкцию подстанции 330 кВ «Грозный». Проект позволит реализовать комплекс мероприятий в распределительных сетях, направленных на повышение надежности электроснабжения двух городов Чеченской республики – Грозного и Аргуна.

Энергетики смонтировали в открытом распределительном устройстве подстанции новую ячейку 110 кВ, которую оснастили современными высоконадежным оборудованием – элегазовыми выключателями, разъединителями, измерительными трансформаторами тока, микропроцессорными устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики. Все оборудование произведено в России.

К новой ячейке будет подключена линия электропередачи 110 кВ «Грозный – ГРП – Октябрьская», которую реконструирует компания «Россети Северный Кавказ». Ввод в работу этого объекта позволит увеличить мощность подстанций 110 кВ «ГРП» и «Октябрьская» (с 16 МВА до 32 МВА и с 50 МВА до 80 МВА соответственно). Сейчас эти центры питания не имеют резерва мощности. Таким образом, будет создан резерв мощности для электроснабжения существующих потребителей в период пиковых нагрузок сети, обеспечены условия для подключения новых потребителей.

Подстанция 330 кВ «Грозный» мощностью 250 МВА является одним из крупнейших энергообъектов Чеченской республики. В зоне обслуживания находятся многие социально значимые и промышленные потребители, включая международный аэропорт Грозный (Северный) им. Ахмата-Хаджи Кадырова, нефтедобывающие предприятия.