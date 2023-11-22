"Технопарк-Липецк" стал 25-м региональным оператором "Сколково"

«Технопарк-Липецк» получил статус регионального оператора «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Это упростит липецким компаниям получение статуса участника проекта, а также даст возможность использовать необходимые механизмы поддержки инновационного центра.

Всего резидентами технопарка являются 38 компаний, по итогам 2022 года стартапы выручили 2,4 млрд рублей. Объем привлеченных ими инвестиций за тот же период составил почти 200 млн рублей.

Юрий Сибирский, директор департамента регионального развития Фонда «Сколково»: «Липецкая область большой и значимый регион как в индустриальном, так и в технологическом плане. Мы рассчитываем, что с новым региональным оператором удастся в полной мере раскрыть технологический потенциал и дать возможность многочисленным компаниям региона развиваться быстрее за счет использования как сервисов “Сколково”, так и других институтов развития группы ВЭБ.РФ».

Присвоение статуса оператора Фонда упростит для липецких технологических компаний получение статуса участника «Сколково». Для резидентов предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, кроме того, стартапы получат доступ к методологии и практикам «Сколково», менторскую помощь, в том числе в вопросах выхода на международные рынки, получения грантов по различным программам.

Евгения Уваркина, мэр Липецка: «Липецкий технопарк сегодня — это 38 резидентов, которые развивают инновации в 10 отраслях. Региональное операторство Технопарка в “Сколково” дает возможность расширить экосистему Технопарка и дополнительно поддерживать все предприятия региона, которые хотят расти, внедряя инновации в свою деятельность».

В рамках деятельности в качестве регионального оператора также планируется активное взаимодействие с региональными вузами, в частности ведется работа с ЛГТУ по проведению совместных программ, направленных на развитие технологических студенческих проектов, проведению совместных НИОКР, а также программ по трудоустройству студентов.

На ноябрь 2023 из более 3700 резидентов «Сколково» юридический адрес в регионах имеют более 1400 компаний. В 2022 году их выручка показала рост более чем на 70% к предыдущему году – 82 млрд рублей против 47,4 млрд рублей в 2021 году.