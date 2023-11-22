Аналитика кабельного рынка за неделю
Утром 21 ноября в Краснодаре в торжественной обстановке дали старт строительству сервисного центра Минского тракторного завода. В церемонии приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Глава региона в своем Telegram-канале отметил, что предприятие для Кубани является знаковым. Как сообщалось ранее, соглашение о создании центра подписали в сентябре в Минске.
«Уверен, эти инвестиции в Краснодарский край принесут МТЗ новых клиентов, а кубанским сельхозпроизводителями откроют дополнительные возможности для приобретения и обслуживания качественной белорусской техники»,— говорится в публикации в Telegram-канале губернатора.
Господин Головченко отметил, что новый центр станет самым крупным в России и объединит не только продажу техники, но и ее сервис. Премьер-министр выразил также уверенность в том, что центр станет местом притяжения для всех тружеников агропромышленного комплекса Кубани и других регионов.
В настоящее время завершается проектирование. Его планируют построить до конца 2025 года, объем инвестиций составит 200 млн руб. На базе центра будет представлена вся сельскохозяйственная и коммунальная техника, которую сейчас производят в Беларуси.
Делегация из Минска приехала в Краснодар вечером накануне. Борт с премьер-министром соседней республики прибыл в аэропорт краевой столицы. С утра в городе перекрыли центральные улицы, образовались 9-балльные пробки.
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