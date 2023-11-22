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В Краснодаре дали старт строительству сервисного центра тракторного завода

22 ноября 2023, 13:44 460 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Коммерсантъ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: скриншот VK-видео

Фото: скриншот VK-видео

Утром 21 ноября в Краснодаре в торжественной обстановке дали старт строительству сервисного центра Минского тракторного завода. В церемонии приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Глава региона в своем Telegram-канале отметил, что предприятие для Кубани является знаковым. Как сообщалось ранее, соглашение о создании центра подписали в сентябре в Минске.

«Уверен, эти инвестиции в Краснодарский край принесут МТЗ новых клиентов, а кубанским сельхозпроизводителями откроют дополнительные возможности для приобретения и обслуживания качественной белорусской техники»,— говорится в публикации в Telegram-канале губернатора.

Господин Головченко отметил, что новый центр станет самым крупным в России и объединит не только продажу техники, но и ее сервис. Премьер-министр выразил также уверенность в том, что центр станет местом притяжения для всех тружеников агропромышленного комплекса Кубани и других регионов.

В настоящее время завершается проектирование. Его планируют построить до конца 2025 года, объем инвестиций составит 200 млн руб. На базе центра будет представлена вся сельскохозяйственная и коммунальная техника, которую сейчас производят в Беларуси.

Делегация из Минска приехала в Краснодар вечером накануне. Борт с премьер-министром соседней республики прибыл в аэропорт краевой столицы. С утра в городе перекрыли центральные улицы, образовались 9-балльные пробки.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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