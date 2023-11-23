Аналитика кабельного рынка за неделю
Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.
На прошедшей неделе был зарегистрировано 4 сертификата соответствия на кабельную продукцию:
На этой неделе в ЕГРЮЛ новых юридических лиц зарегистрировано не было.
Значение Индекса полимеров не изменилось и составляет 140 ед.
На сегодняшний день Индекс составляет 0,32. Это означает, что на каждую вакансию в кабельной отрасли приходится ровно 3 резюме - столько же, сколько и на прошлой неделе. Количество вакансий и резюме значительных изменений не претерпело.
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Индекс торговой активности на сегодняшний день составляет 44,24, что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. По сравнению с прошлой неделей индекс снизился на 0,33 п.п.
Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) увеличился по сравнению с прошло неделей, повышение составило 1,25%.
Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 73,5 рублей за метр кабеля.
Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8065 рублей (Ozon). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5102 рублей (Ozon). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по трем крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет) по сравнению с прошлой неделей увеличился на 1,17%.
Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 91,76 рублей до 101,4 рублей за метр кабеля.
Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 23 ноября 2023 года.
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