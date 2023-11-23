Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе был зарегистрировано 4 сертификата соответствия на кабельную продукцию:

Кабели силовые (Заявитель: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ");

Кабели силовые (Заявитель: ООО "ТС СЕРВИС");

Кабели электрические (Заявитель: ООО "НТК");

Кабели электрические (Заявитель: ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУССОПРОМ").

Новые производства

На этой неделе в ЕГРЮЛ новых юридических лиц зарегистрировано не было.

Рынок полимеров

Значение Индекса полимеров не изменилось и составляет 140 ед.

Индекс занятости и рынок труда

На сегодняшний день Индекс составляет 0,32. Это означает, что на каждую вакансию в кабельной отрасли приходится ровно 3 резюме - столько же, сколько и на прошлой неделе. Количество вакансий и резюме значительных изменений не претерпело.

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Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности на сегодняшний день составляет 44,24, что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. По сравнению с прошлой неделей индекс снизился на 0,33 п.п.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) увеличился по сравнению с прошло неделей, повышение составило 1,25%.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 73,5 рублей за метр кабеля.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8065 рублей (Ozon). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5102 рублей (Ozon). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по трем крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет) по сравнению с прошлой неделей увеличился на 1,17%.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 91,76 рублей до 101,4 рублей за метр кабеля.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 23 ноября 2023 года.