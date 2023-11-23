Российское энергетическое агентство Минэнерго России провело экспертную форсайт-сессию, в ходе которой состоялось обсуждение актуальных вопросов долгосрочного технологического развития отечественной электроэнергетики на период до 2035 года с перспективой до 2050 года.

Мероприятие прошло на площадке агентства. В дискуссии приняли участие представители ведущих энергетических компаний страны: ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО-Инжиниринг», АО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» а также Исполнительного комитета ЭЭС СНГ, Фонда «Энергия без границ», НИУ «МЭИ», НИУ ВШЭ, ГК «Таврида Электрик».

Состоялся конструктивный обмен мнениям о приоритетных направлениях технологического развития российской электроэнергетики с учетом устоявшихся и формирующихся трендов, уровня развития и доступности технологий, меняющейся структуры потребителей и их требований к энергообеспечению.

«Проводимое форсайт-исследование технологического развития российской электроэнергетики нацелено на формирование современной системы управления научно-технологическим развитием ТЭК в увязке с задачами приоритизации бюджетов на НИОКР, формирования долгосрочного отраслевого заказа для промышленности, информационно-аналитического обеспечения научно-технологического развития, подготовки кадров. Экосистема научно-технологического развития ТЭК должна формироваться на платформенных принципах и содействовать формированию и реализации проектов технологического суверенитета, обеспечивающих надежное функционирование и устойчивое развитие ТЭК на основе передовых технологий», – отметил модератор дискуссии, заместитель генерального директора РЭА Минэнерго России Алексей Конев.

Большое внимание было уделено вопросам методологии оценки состояния оборудования на энергетических объектах, внедрения перспективных технологий в атомной, тепловой, водородной и гидроэнергетике, модернизации электросетевой инфраструктуры с применением новых технологий, а также совершенствованию отраслевой и федеральной нормативно-технической и правовой базы.