Объем ремонтных программ при подготовке к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) составил порядка 330 млрд рублей, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе заседания правительства.

"Плановые ремонты объектов генерации сетей на текущий год были сохранены (на уровне) среднемноголетних объемов, объем финансовых средств был около 330 млрд рублей", - сказал министр, добавив, что необходимый запас материалов, запасных частей и комплектующих на случай нештатных ситуаций в период ОЗП сформирован.

Шульгинов подчеркнул, что на текущий момент все генерирующие объекты обеспечены запасами топлива, подземные газовые хранилища заполнены на целевом уровне, гидроресурсы также накоплены в достаточном объеме.

Глава Минэнерго добавил, что благодаря введению временного управления на отдельных стратегических предприятиях, удалось обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а также надежное функционирование генерирующих объектов компаний "Форвард Энерго" и "Юнипро", которые обеспечивают тепло- и электроснабжение значительного числа потребителей.