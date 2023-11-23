Руководители Системного оператора и Государственной электросетевой корпорации Китая в онлайн-формате обсудили влияние дата-центров на режимно-балансовую ситуацию в энергосистемах и перспективное планирование.

Актуальный этап развития отрасли ставит энергетиков России и Китая перед схожими вызовами. Один из них – появление крупных потребителей, использующих энергоемкие вычислительные мощности, таких как центры обработки данных и криптофермы майнинга криптовалют.

Участники вебинара обсудили подходы к регулированию работы нового типа объектов энергопотребления, а также возможности учета этой нагрузки при среднесрочном планировании развития энергетики. Стороны отметили, что массовое размещение дата-центров на территориях, не обладающих достаточными резервами генерации и пропускной способности сетей, создает угрозу дефицита мощности, и снижает возможность подключения к электросетям новых потребителей других категорий, в том числе социально значимых.

«Потребители, использующие энергоемкие вычислительные мощности, уже сегодня оказывают влияние на режимно-балансовую ситуацию в отдельных регионах страны, наиболее яркий пример – это Иркутской область. Именно поэтому Системный оператор придает большое значение обмену с зарубежными коллегами опытом и компетенциями в этой сфере», – подчеркнул директор по энергетическим рынкам АО «СО ЕЭС» Андрей Катаев.

Китайские коллеги поделились опытом нормативного регулирования таких потребителей, включающего согласование размещения дата-центров в зависимости от режимно-балансовой ситуации в различных энергорайонах и полный запрет майнинга. Так, энергетические власти Китая в настоящее время ограничили подключение новых дата-центров в восточных регионах страны с дефицитом электроэнергии, предоставляя возможность развития их на западе, обладающим значительно большими энергетическими ресурсами и возможностями.

Китайской стороной также был представлен доклад о подходах к использованию технологий «Бигдата» в оперативно-диспетчерском управлении энергосистемой Китая.

Со стороны российского Системного оператора в мероприятии также принял участие директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Роман Богомолов. С китайской стороны – директор по автоматизации Национального диспетчерского центра ГЭК Китая Чан Нэчао, руководители профильных департаментов корпорации и ее представительства в России.

Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) – одно из ведущих энергопредприятий КНР. Операционная зона охватывает 88 % территории страны, число потребителей превышает 1,1 млрд.