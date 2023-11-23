По итогам оценки готовности субъектов электроэнергетики, проводимой Минэнерго России, Системный оператор готов к работе в отопительный сезон 2023/2024 года. Результаты оценки утверждены приказом Министерства энергетики РФ.

АО «СО ЕЭС» и его филиалами в полном объеме выполнены планы по подготовке всех диспетчерских центров к работе в отопительный сезон, обеспечены режимные условия, необходимые для выполнения ремонтных программ субъектов электроэнергетики и ввода в работу новых (реконструированных) объектов электроэнергетики.

Решение о готовности АО «СО ЕЭС» к работе в отопительный сезон 2023/2024 года принято Министерством энергетики РФ на основе оценки выполнения 21 показателя готовности каждым диспетчерским центром. Она проводилась в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543.

На основании решения Минэнерго России АО «Системный оператор Единой энергетической системы» выдан Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023/2024 года.

О системе оценки готовности к отопительному сезону

Минэнерго России использует утвержденную Правительством РФ риск-ориентированную модель оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, которая позволяет делать оценку на основании данных о выполнении субъектами электроэнергетики и отдельными потребителями электрической энергии разработанных показателей, характеризующих выполнение условий готовности, а также осуществлять постоянный мониторинг состояния объектов и их готовности к обеспечению надежного энергоснабжения потребителей.

Индекс готовности рассчитывается Минэнерго России не позднее 5 ноября каждого года в соответствии с утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 1233 методикой оценки на основании информации, полученной до 1 ноября текущего года. Методика устанавливает: порядок расчета показателей (состав и объем представляемых сведений), диапазоны балльной шкалы оценки показателя, весовые коэффициенты показателей, перечень специализированных индикаторов.