Юрий Трутнев совершил рабочую поездку в Магаданскую область

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание о выполнении поручений по вопросам реализации проектов строительства в Магаданской области, оценил ход строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных авиалиний международного аэропорта Магадан (Сокол), ознакомился с развитием социальной инфраструктуры в посёлке Палатка – административном центре Хасынского района.

«Сегодня обсудим создание значимых для Магаданской области объектов в сфере энергетики, туризма, здравоохранения и образования. Это проекты, реализация которых осуществляется в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Правительства России. Фактически это вопросы координации работы федеральных органов власти и региона», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Как напомнил вице-премьер, развитие Дальнего Востока обозначено Президентом как национальный приоритет. «Идёт большая работа. На Дальнем Востоке реализуется почти 3 тыс. инвестиционных проектов с государственной поддержкой, привлечено 3,6 трлн рублей инвестиций. Для территории Магаданской области экономическое развитие имеет особое значение. Климат здесь суровый, люди должны жить в комфортных условиях, видеть, что вокруг них комфортный город», – сказал он.

Обсуждался ход строительства ЛЭП и подстанции «Талая».

«Реализация проекта позволит присоединить к централизованной системе энергоснабжения посёлок Талая. В посёлке построен современный санаторный комплекс, круглогодичная теплица, которая снабжает свежими овощами Магадан. Сегодня там энергетика дизельная, не обеспечивается необходимый уровень надёжности», – сказал Юрий Трутнев.

Разработана проектно-сметная документация для строительства ЛЭП и подстанции «Талая», получено положительное заключение государственной экспертизы. В 2023 году правительством Магаданской области заключено концессионное соглашение по созданию и использованию (эксплуатации) объектов по передаче и распределению электрической энергии на территории Хасынского муниципального округа (посёлок Талая).

«Проект реконструкции знаменитого курорта “Талая„ очень важен для развития области, и его открытия с нетерпением ждут колымчане. Во многом “Талая„ станет драйвером развития туризма, визитной карточкой Колымы», – считает губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России, Минэнерго России, ПАО «РусГидро» совместно с регионом проработать вопрос финансирования строительства ЛЭП и подстанции «Талая».

Был представлен проект по созданию морского туристического центра в Магадане. В прошлом году было заключено концессионное соглашение в отношении создания и последующей эксплуатации центра обслуживания маломерных судов и марины в бухте Нагаева. Ведётся структурирование финансирования объекта и согласование параметров финансирования. «Морской туристический центр – часть уникального морского фасада Магадана, продолжение парка “Маяк„ и городской набережной. Создание центра включено в план развития города», – отметил Юрий Трутнев.

Рассмотрены три проекта, включённые в план развития Магадана: строительство областного родильного дома, строительство комплекса лечебно-диагностических отделений ГБУЗ «Магаданский областной диспансер фтизиатрии и инфекционных заболеваний», а также реконструкция здания и оснащение учебно-лабораторного корпуса Магаданского политехнического техникума.

«Магадан – одна из тех территорий, для которых по поручению Президента России разрабатывается мастер-план. Решение главы государства стратегическое. Оно направлено на приведение в порядок и модернизацию 25 самых крупных населённых пунктов и городов Дальнего Востока. Мы обязательно мастер-планы будем реализовывать и все объекты, которые в мастер-план входят, будем строить», – заметил Юрий Трутнев.

Строительство областного родильного дома на 80 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 10 мест ведётся по поручению Президента России в Магадане. Строительная готовность объекта составляет 61%. Запуск здания в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года. Регионом совместно с Минздравом России ведётся проектирование комплекса лечебно-диагностических отделений Магаданского областного диспансера фтизиатрии и инфекционных заболеваний.

Юрий Трутнев поручил Минздраву России совместно с регионом в течение недели представить согласованное решение по финансированию проекта.

Запланирована реконструкция здания учебно-лабораторного корпуса Магаданского политехнического техникума. В ближайшее время начнётся инженерная подготовка территории строительства. Лабораторный комплекс техникума будет оснащён на средства президентской дальневосточной субсидии, предоставляемой по линии Минвостокразвития России, и средства социальных партнёров. «Нужно работать единой командой федеральным министерствам и ведомствам, региону, подрядчикам. Только тогда работа будет эффективной», – подвёл итоги совещания Юрий Трутнев.

Вице-премьер проверил ход строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных авиалиний международного аэропорта Магадан (Сокол). Площадь нового терминала составит 14 тыс. кв. м, пропускная способность 800 пассажиров в час. Новый терминал аэропорта будет оснащён двумя телескопическими трапами и автоматической системой обработки багажа, в нём будут реализованы современные технологии обслуживания пассажиров. Подрядчик заверяет, что темп строительства даже немного опережает установленные сроки. Удержать темпы зимой помогут временный тепловой контур и тепловые пушки. Сейчас завершается установка монолитных конструкций.

В тот же день в посёлке Палатка Юрий Трутнев оценил работу спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» и бассейна «Арбат». Эти объекты стали неотъемлемой частью спортивного кластера административного центра Хасынского городского округа. Также вице-премьер посетил Хасынский центр детского творчества. В этом году здание центра было капитально отремонтировано. Модернизация проведена по поручению Президента России на средства президентской дальневосточной субсидии. Были созданы новые кабинеты с большими окнами, появились рекреации, предназначенные для отдыха детей и родителей.