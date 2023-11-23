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"Россети Северный Кавказ" обеспечили электроэнергией новый детский сад в Чеченской Республике

23 ноября 2023, 16:30 345 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» подключили к электрическим сетям детский сад «Барт», расположенный в селении Айти-Мохк Ножай-Юртовского района. Социально значимое учреждение получило 80 кВт мощности.

Детский сад построен по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» и рассчитан на 80 воспитанников.

«Согласно поручениям Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова, вопросы технологического присоединения объектов социальной инфраструктуры – больниц, школ, детских садов – на особом контроле. Мы прикладываем все усилия, чтобы максимально оперативно обеспечивать электроэнергией наших новых потребителей», – подчеркнул заместитель управляющего директора по реализации и развитию услуг АО «Чеченэнерго» Абубакар Исаев.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЧЕЧЕНЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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