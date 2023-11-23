Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» подключили к электрическим сетям детский сад «Барт», расположенный в селении Айти-Мохк Ножай-Юртовского района. Социально значимое учреждение получило 80 кВт мощности.

Детский сад построен по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» и рассчитан на 80 воспитанников.