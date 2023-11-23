Энергокомпании Группы РусГидро получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2023/24 годов и готовы к работе в условиях низких температур, в наиболее сложный для энергетиков период, когда значительно возрастает потребление электрической и тепловой энергии.

Минэнерго России провело оценку 11 энергокомпаний и 81 электростанции, электросетевых предприятий и диспетчерских управлений, входящих в Группу РусГидро. По результатам оценки паспорта готовности получили все энергокомпании Группы.

На энергообъектах РусГидро создан аварийный запас материально-технических ресурсов и оборудования, на объектах тепловой энергетики созданы достаточные запасы топлива, прошли тренировки оперативного персонала по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур и дополнительные инструктажи по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок.

Ремонтная программа энергокомпаниями Группы РусГидро выполнена в необходимом объеме и в запланированные сроки. Всего в 2023 году будут отремонтированы 88 гидроагрегатов, 252 турбоагрегата, 302 котлоагрегата, 2489 км электрических сетей и 88 км тепловых сетей. Затраты на ремонт и модернизацию оборудования энергообъектов РусГидро в 2023 году запланированы в объеме 88,8 млрд рублей, что существенно превышает аналогичные затраты 2022 года.