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Американская Rhizome запускает информационную платформу на базе ИИ для моделирования уязвимостей энергосистемы к экстремальным погодным явлениям

24 ноября 2023, 17:45 301 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям

Компания Rhizome* в сотрудничестве с Seattle City Light** и Vermont Electric Power Company (VELCO)*** приступила к реализации проекта стоимостью $2,5 млн, целью которого является использование программной платформы на базе искусственного интеллекта для выявления уязвимости энергосистем к климатическим угрозам и оценки экономических и социальных последствий потенциальных сбоев в электроснабжении, вызванных стихийными бедствиями, такими как штормы, экстремальные температуры, наводнения и лесные пожары.

До сих пор планирование инвестиций в энергетическую инфраструктуру осуществляется энергетическими компаниями на основании исторических данных. Использование программной платформы на безе ИИ позволяет объединить результаты исследований устойчивости энергосистемы, проводимые национальными лабораториями, с техническими данными элементов электросетевой инфраструктуры и машинным обучением. На основании этих данных формируются многослойные динамические модели, отражающие любые изменения в энергосистеме (новые условия эксплуатации активов, подключение новых энергообъектов, расширение электрических сетей) и климате, динамические данные, характеризующие устойчивость и надежность энергосистемы, а также ретроспективу ранее произошедших инцидентов.

Сформированные с использованием программной платформы динамические модели позволяют оценить экономические и социальные последствия экстремальных погодных явлений для энергосистемы, оптимизировать инвестиции в энергетическую инфраструктуру (финансирование ремонтов и технического обслуживания), свести к минимумы риски для надежности электроснабжения.

Информационно-аналитический ресурс Utilitydive

* Американское венчурное предприятие-разработчик программного обеспечения для планирования деятельности организаций электроэнергетического сектора с учетом климатических рисков.

** Американское коммунальное предприятие, обеспечивающее электроэнергией г. Сиэтл и соседние населенные пункты, является 10-м по величине коммунальным предприятием в США. 

*** Американская электроэнергетическая компания, сфера деятельности которой включает выработку, передачу и распределение электроэнергии.

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Метки: США, Rhizome, ИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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