Эффективная скрутка силовых кабелей большого диаметра

Компания Maschinenfabrik Niehoff GmbH+Co. KG уже на протяжении примерно 60 лет разрабатывает и производит крутильное оборудование для кабельной промышленности, в том числе машины двойной скрутки кабельных жил и пучков серии D. В настоящее время эта серия состоит из восьми моделей различного размера, которые предназначены для скрутки жил сечением от 0,013 мм² до 500 мм². В последние годы эту серию дополнили машины двойной скрутки типов D 1252, D 1602 и D 2002. Обозначения типов указывают на максимальный размер катушки, для которого предназначены машины.

Эти три модели крутильных машин позволяют производителям изготавливать кабели большего размера, которых требуется всё больше и больше в связи с растущим спросом на электроэнергию. Крутильные машины типов D 1252, D 1602 и D 2002 предназначены для скрутки изолированных токопроводящих жил и сердечников силовых кабелей, гибких кабелей управления, соединительных кабелей и кабелей для двигателей, а также проводов со стальным сердечником.

Характеристики

Модель типа D 2002 – это самая крупногабаритная машина серии D. В сочетании с внешним вращающимся отдающим устройством типа PTD 1000 она способна производить скрутку до 61 жил. Машина работает с катушками с диаметром фланца 2 метра и весом до 12 тонн. Эта машина предназначена для скрутки проволок диаметром от 1,5 мм до 4,8 мм в жилы сечением от 16 мм² до 400 мм² (медь) или 500 мм² (алюминий). Шаг скрутки постоянно регулируется от 50 мм до 500 мм, максимальное число скруток 1000 оборотов/ мин., скорость производства до 150 м/мин. Жилы могут быть уплотнены, степень уплотнения может составлять до 13%.

Модель D 1252 была первой машиной этой серии, она была создана в 2018 году и представляет собой дальнейшую модификацию модели D 1251, но новая модель более адаптирована к конкретным применениям. В то время как обе машины могут скручивать жилы из семи проволок, например, 7 мм x 3,05 мм; машина типа D 1252 способна также производить токопроводящие жилы, состоящие из большего числа проволок – до 19 проволок. Модель D 1602 предназначена специально для скрутки жил такого рода.

Следующая модель D 2002 предназначена для производства всех других конструкций жил. Параллельно с разработкой и производством крутильных машин ведётся разработка вспомогательного оборудования для линий скрутки.

Энергосберегающая конструкция и оптимальный путь прохождения жилы

Как и все машины серии D, три новые модели характеризуются энергосберегающей однодуговой конструкцией, которая доказала на практике свою эффективность. Это оборудование также включает энергосберегающий привод двигателя с классом энергоэффективности IE3 и управляемый термореле привод вентилятора в звуконепроницаемой кабине, который работает в зависимости от температуры внутри кабины.

При разработке конструкции машин особое внимание уделялось оптимизации пути прохождения проводника. Бережное обращение достигается, помимо прочего, за счёт того, что все шкивы и тяговые устройства имеют большие диаметры. От второго отклоняющего шкива до тягового устройства путь жилы прямой, что также способствует высокому качеству готовой токопроводящей жилы. Жила может быть уплотнена при помощи приводного вращающегося уплотняющего калибра с применением смазки.

Безупречно намотанные катушки

Система автоматической укладки (NBAT) с системой обнаружения фланцев позволяет идеально наматывать катушки. Таким образом, даже при высоких скоростях намотанные жилы могут поступать для дальнейшей обработки без образования петель и повреждений.

Простота эксплуатации и упрощённое техническое обслуживание

При разработке крутильных машин также были учтены эргономические критерии: все три модели имеют рабочую высоту 1300 мм, что упрощает работу оператора. Управление машинами осуществляется через машинный интерфейс Niehoff (NMI), совместимый с сетью интерфейс HMI – панель оператора с цветным сенсорным экраном. На экране отображаются заметки и инструкции, сохранённые рецепты, сообщения о статусе системы и другая информация на языке оператора. Беспроводная телеметрия для всех сигналов, включая цифровые энкодеры, и отсутствие контактных колец повышают надёжность производства и упрощают техническое обслуживание.

Индустрия 4.0 и “myNiehoff”

Крутильные машины компании Niehoff обеспечивают контроль качества процесса скрутки, например, температуру подшипников ротора и вибрацию ротора. Данные о характеристиках машин и технологических процессах могут быть зарегистрированы, задокументированы и оценены с помощью веб-приложения “myNiehoff” в соответствии с Индустрией 4.0. Таким образом, потребители этих машин могут письменно подтвердить качество продукции своим клиентам.