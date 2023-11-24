Специалисты «Россети Юг» с января по сентябрь 2023 года смонтировали на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи 5,5 тыс. устройств для защиты птиц (ПЗУ). Для сравнения, за девять месяцев прошлого года было установлено около 4,8 тыс. комплектов.

Больше всего птицезащитных устройств установлено на линиях электропередачи в Астраханской области – почти 3,9 тыс. В Волгоградской области на ВЛ энергетики смонтировали около 800 ПЗУ, в Ростовской – 475, в Калмыкии – 363. Таким образом, общее количество ПЗУ с учетом установленных ранее составляет почти 43,3 тыс. штук.

В регионах присутствия «Россети Юг» обитают редкие и исчезающие виды птиц, пролегают маршруты миграции и остановок перелетных пернатых, включая краснокнижных. Участки линий электропередачи для установки устройств определяются на основе рекомендаций орнитологов с учетом мест гнездования птиц.

Современные птицезащитные устройства представляют собой полимерные кожухи из высокотехнологичных диэлектрических материалов. Они закрывают изоляторы в местах крепления к ним провода. Конструкция ПЗУ предотвращает замыкание проводов в тот момент, когда птицы садятся на линию электропередачи. Установка устройств позволяет также снизить количество связанных с птицами аварийных отключений, в целом повысить надежность электроснабжения потребителей.