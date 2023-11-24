В рамках оказания услуги «ТП под ключ» энергетики «Пермэнерго» завершили мероприятия по технологическому присоединению трех ультрабыстрых зарядных станций суммарной мощностью 1000 кВт для зарядки электробусов в Мотовилихинском районе Перми. Зарядные станции размещены в микрорайоне «Погода» на ул. Сапфирная.

Микрорайон «Погода. Теплые кварталы» строится на участке площадью 40 га. По проекту здесь возведут 390 тыс. м2 жилья, а также современные объекты социальной и коммерческой инфраструктуры.

Для выполнения своих обязательств энергетики построили 13 кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью 0,7 километра и смонтировали распределительный пункт 0,4 кВ, состоящий из трех модулей.

Ультрабыстрые зарядные станции способны восполнить заряд батареи электрического автобуса за 15-20 минут. Зарядка электробуса происходит через токоприёмник на крыше, который стыкуется с контактами, расположенными на специальной консоли. Весь процесс автоматизирован и не требует дополнительного вмешательства. Современные отечественные электробусы должны курсировать по новому автобусному маршруту от ул. Сапфирной до станции «Пермь II».

Отечественные электробусы нового поколения вмещают до 85 пассажиров. Имеют низкопольные салоны, оснащены стационарными валидаторами, видеопанелями, видеокамерами с внутренним и круговым обзором, дверьми c функцией активации пассажирами, Wi-Fi, системами информирования и информационными табло в салонах.