«Агромир» - одно из ведущих агропредприятий Беларусии, которое производит посадочный материал премиального качества. Производственная часть комплекса состоит из остекленных теплиц (розарий), пленочных теплиц и полей для доращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.

Основное направление в производстве – выращивание роз для дальнейшей срезки. Также предприятие выращивает и реализует различные виды цветов, кустарников и деревьев, готовые букеты.