Стратегия Ассоциации "Электрокабель" 2024
«Агромир» - одно из ведущих агропредприятий Беларусии, которое производит посадочный материал премиального качества. Производственная часть комплекса состоит из остекленных теплиц (розарий), пленочных теплиц и полей для доращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.
Основное направление в производстве – выращивание роз для дальнейшей срезки. Также предприятие выращивает и реализует различные виды цветов, кустарников и деревьев, готовые букеты.
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