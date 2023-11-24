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Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" поставил кабель для белорусского питомника "Агромир Би Уай"

24 ноября 2023, 13:30 439 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
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«Агромир» - одно из ведущих агропредприятий Беларусии, которое производит посадочный материал премиального качества. Производственная часть комплекса состоит из остекленных теплиц (розарий), пленочных теплиц и полей для доращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.

Основное направление в производстве – выращивание роз для дальнейшей срезки. Также предприятие выращивает и реализует различные виды цветов, кустарников и деревьев, готовые букеты.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EXPT
10

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