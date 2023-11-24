Крупнейшая в мире солнечная электростанция введена в строй

Крупнейшая в мире солнечная ферма, насчитывающая 4 млн двусторонних солнечных панелей общей мощностью 2 гигаватта (ГВт), была введена в строй в ноябре 2023 г. в 35 км от Абу-Даби. Новая электростанция сможет снабжать 200 тыс. домохозяйств и обеспечивать ежегодную экономию 2,4 млн т CO2-эквивалента парниковых газов, что составляет чуть менее 1% объема годовых выбросов со стороны энергетического сектора в ОАЭ.

Проект, реализованный эмиратскими компаниями Masdar и TAQA совместно с французской EDF Renewables и китайской JinkoPower, позволит увеличить роль никзоуглеродных источников в электроэнергетике ОАЭ, для которой ключевую роль пока что играет природный газ. По данным аналитического центра Ember, доля газовых ТЭС в структуре электрогенерации ОАЭ в 2022 г. составила 82,5%, при этом еще 13% приходилось на атомные реакторы, а остальные 4,5% – на солнечные панели. Сравнительно высокая роль «атома» связана с реализацией проекта АЭС «Барака», первый энергоблок которой был подключен к сети в августе 2020 г., а второй и третий – в сентябре 2021 г. и октябре 2023 г. соответственно. Лицензия на эксплуатацию четвертого энергоблока была выдана в ноябре нынешнего года. По данным МАГАТЭ, после его запуска ОАЭ смогут обойти Финляндию по общей «чистой» мощности атомных реакторов (5,32 ГВт) и занять по этому показателю общемировое тринадцатое место.

ОАЭ планируют к 2050 г. обеспечить углеродную нейтральность. Страна с этой целью полностью отказалась от угольной генерации: по данным Global Energy Monitor, единственные два угольных энергоблока общей мощностью 1,2 ГВт были выведены из эксплуатации в 2022 г. Помимо электроэнергетики, источником выбросов в ОАЭ является нефтегазовый сектор. По оценке McKinsey, в ОАЭ на 1 баррель нефтяного эквивалента добываемых углеводородов приходится в среднем 15,5 кг CO2-эквивалента парниковых выбросов, что ниже аналогичного показателя для ряда нефтегазодобывающих стран, в том числе Канады (36,6 кг CO2-эквивалента выбросов на 1 баррель н.э.), Ливии (41,8 кг CO2-эквивалента) и Мексики (42,3 кг CO2-эквивалента).

В целом, ОАЭ занимают третье место по абсолютному объему парниковых выбросов среди всех стран Ближнего Востока (292,5 млн т CO2 эквивалента в 2022 г.). По данным Energy Institute, страна в 2022 г. уступала только Ирану (667,4 млн т CO2-эквивалента) и Саудовской Аравии (612,5 млн т CO2-эквивалента), опережая при этом Ирак (153,1 млн т CO2-эквивалента) и Катар (110,8 млн т CO2-эквивалента парниковых выбросов).