НПП "ПОЛИПЛАСТИК" участвует в Plast Eurasia

22 ноября в Стамбуле стартовала масштабная отраслевая выставка Plast Eurasia. Представители ведущего российского компаундера в первый же день провел более 20 эффективных встреч с потенциальными потребителями, поставщиками сырья и оборудования.

«К выставке мы готовились несколько месяцев, прорабатывали контакты, полученные на Plast Eurasia 2022, инициировали новые знакомства, отрабатывали входящие предложения о встречах, которых тоже поступило немало. Неоценимую помощь в подготовке к выставке мы получили от турецких партнеров – компании Polikam, которая специализируется на оказании профессиональных услуг на турецко-российском отраслевом рынке», – рассказывает Павел Круглов, генеральный директор Торгового дома «Полипластик», руководитель делегации ведущего российского компаундера на Plast Eurasia.

Он отмечает, что та активная работа, которая до выставки велась в различных направлениях с турецкими представителями отрасли, с большой вероятностью трансформируется в подписание значимого для компании контракта непосредственно на полях Plast Eurasia. Детали и партнера сделки лидер отечественного рынка компаундов пока не раскрывает.

Итоги первого дня выставки представители НПП «ПОЛИПЛАСТИК» и Торгового дома оценили положительно: на стенде компании побывало чуть менее 100 активных заинтересованных посетителей с высоким потенциалом возможного сотрудничества в части поставок в их адрес материалов ведущего российского компаундера.

«Если год назад наша компания только знакомилась с рынком переработки пластмасс Турции, то сегодня мы приехали с пониманием, какие марки предложить переработчикам, привезли техническую документацию и образцы», – говорит Павел Круглов.

Оставшиеся дни Plast Eurasia обещают быть для ведущего российского компаундера компаундера еще более продуктивными.