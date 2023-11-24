На единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС, филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом», базируется в г. Певеке Чукотского АО) специалисты приступили к уникальным работам по первой в истории станции перегрузке ядерного топлива.



Загрузку кассет со свежим топливом осуществили в один из двух реакторов - правого борта плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Ранее они были доставлены в порт г. Певека по Северному морскому пути в специальных транспортировочных контейнерах, которые сразу по прибытии переместили на борт ПЭБ. Производителем ядерного топлива для ПАТЭС «Академик Ломоносов» является «Машиностроительный завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

«При проведении работ по перегрузке ядерного топлива были выполнены все необходимые мероприятия по обеспечению требований радиационной безопасности. Перед загрузкой в реактор каждая из 121 сборок с топливом прошла строгий приемочный контроль. Все сборки после тщательной проверки специалистами будут последовательно помещены в реактор при помощи автоматизированного кранового оборудования», - отметил главный инженер-механик ПАТЭС Алексей Федотов.

«Радиационный фон на территории расположения ПАТЭС при проведении данных работ не изменялся и соответствовал уровню естественного природного фона, характерного для г. Певека», - поделился начальник отдела ядерной безопасности - главный физик ПАТЭС Максим Шамамбаев.

Завершить операцию по перегрузке, которая проводится прямо на плаву, планируется до конца текущего года. Следующая перегрузка ядерного топлива - уже на реакторной установке левого борта ПЭБ «Академик Ломоносов» - запланирована на следующий, 2024 год.





Сегодня Госкорпорация «Росатом» является единственной российской глобальной технологической компанией и мировым лидером среди вендоров по числу сооружаемых АЭС.



Ввод ПАТЭС на Чукотке был призван решить две ключевые задачи. Во-первых, это замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, а также Чаунской ТЭЦ, которой уже более 70 лет. Во-вторых - энергоснабжение основных горнодобывающих предприятий, расположенных на западной Чукотке в Чаун-Билибинском энергоузле - большого рудно-металлического кластера, в том числе золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны.



Общая мощность ПАТЭС «Академик Ломоносов», выдаваемая в береговую сеть Певека без потребления берегом тепловой энергии, составляет около 70 МВт, а в режиме выдачи максимальной тепловой мощности - порядка 44 МВт. Выработка электроэнергии на ПАТЭС по итогам 2023 года составила 200 млн кВтч. Население Певека - немногим более 4 тыс. человек, при этом ПАТЭС потенциально может обеспечить электроэнергией город с населением до 100 тысяч человек.



Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.



Машиностроительный завод (АО «МСЗ»; г. Электросталь, www.elemash.ru) - один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Завод производит ТВС для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-600,800, ВК-50, ЭГП-6, порошки и топливные таблетки для поставок иностранным заказчикам. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».



АО «Концерн Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru) - входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом» и является одним из крупнейших предприятий отрасли, выполняющим функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций. В его состав на правах филиалов входят 11 действующих АЭС, включая ПАТЭС, а также Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, Проектно-конструкторский и Технологический филиалы. В общей сложности на 11-ти действующих атомных станциях России в эксплуатации находятся 37 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.