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  • Николай Шульгинов и Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич подписали Протокол к межправсоглашению, уточняющий меры обеспечения параллельной работы объединённой энергетической системы

Николай Шульгинов и Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич подписали Протокол к межправсоглашению, уточняющий меры обеспечения параллельной работы объединённой энергетической системы

24 ноября 2023, 09:12 197 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям

Николай Шульгинов и Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич подписали Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы объединённой энергетической системы Республики Беларусь и Единой энергетической системы Российской Федерации.

«Протокол определяет порядок аварийной взаимопомощи энергосистем России и Белоруссии. То есть, при недостаточности собственных резервов генерации одна сторона сможет получить помощь от энергосистемы второй стороны. Наша совместная задача – повысить безопасность и надёжность параллельной работы энергосистем», – пояснил Николай Шульгинов.

Церемония подписания состоялась в павильоне Минэнерго России №46 «Энергия жизни» Международной выставки-форума «Россия».

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Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, БЕЛАРУСЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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