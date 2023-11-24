Николай Шульгинов и Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич подписали Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы объединённой энергетической системы Республики Беларусь и Единой энергетической системы Российской Федерации.

«Протокол определяет порядок аварийной взаимопомощи энергосистем России и Белоруссии. То есть, при недостаточности собственных резервов генерации одна сторона сможет получить помощь от энергосистемы второй стороны. Наша совместная задача – повысить безопасность и надёжность параллельной работы энергосистем», – пояснил Николай Шульгинов.

Церемония подписания состоялась в павильоне Минэнерго России №46 «Энергия жизни» Международной выставки-форума «Россия».