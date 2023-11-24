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Продукция АО "Контактор" впервые включена в реестр Минпромторга

24 ноября 2023, 10:48 216 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Завод Контактор
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10 серий автоматических выключателей производства АО «Контактор» включены в перечень отечественной продукции Минпромторга.

Оборудование АО «Контактор» впервые внесено в реестр Минпромторга РФ. Предприятие с 82-летней историей имеет прозрачный и понятный процесс производства, следит за качеством продукции, а также соблюдает все необходимые требования Российской Федерации.

В технических заданиях АО «Контактор» теперь может указываться как бренд или производитель, имеющий заключение Минпромторга РФ о том, что его оборудование включено в перечень отечественной продукции.

Согласно заключениям Минпромторга от 7 ноября 2023 года, в перечень отечественной продукции (с кодами по ОК 034 2014 (КПЕС 2008) 27.12.22.000 и по ТН ВЭД ЕАЭС 8536 20) вошли следующие аппараты АО «Контактор»:

  • Автоматические выключатели серии ВА50-41 на номинальные токи от 250 А до 1000 А.
  • Автоматические выключатели серии ВА04-36 на номинальные токи от 16 А до 400 А.
  • Автоматические выключатели серии ВА06-36 на номинальные токи от 16 А до 250 А.
  • Автоматические выключатели серии АВ2М на номинальные токи от 250 А до 2000 А.
  • Автоматические выключатели серии Электрон М на номинальные токи от 250 А до 1600 А.
  • Автоматические выключатели серии А3790 на номинальные токи от 250 А до 630 А.
  • Автоматические выключатели серии ВА08 на номинальные токи от 63 А до 800 А.
  • Автоматические выключатели серии ВА50-43 на номинальный ток 2000 А.
  • Автоматические выключатели серии ВА51-39 на номинальные токи от 160 А до 630 А.
  • Автоматические выключатели серии ВА57-39 на номинальные токи от 160 А до 630 А.

АО «Контактор» располагает современным высокотехнологичным оборудованием и выпускает широкий ассортимент качественной электротехники. Это воздушные автоматические выключатели на токи до 6300А, автоматические выключатели в литом корпусе на токи до 2000 А, автоматические выключатели в литом корпусе серии «Кпро» и аппаратура специального назначения.

IEK GROUP и АО «Контактор» дополняют друг друга в технологиях и продуктовых решениях. После приобретения российских активов Legrand компания IEK GROUP намерена инвестировать в развитие производства и увеличить число рабочих мест на предприятиях.

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Метки: МИНПРОМТОРГ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР, КОНТАКТОР
Отрасль: Электротехника 
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