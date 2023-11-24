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RusCable Live - Стратегия кабельщиков 2024! Новые 1990-е и запрос на СССР 2.0. #АЭК #ВНИИКП 24.11.23

24 ноября 2023, 10:55 263 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: специально для RusCable.Ru
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Ассоциация "Электрокабель" провела стратегическую сессию развития кабельной отрасли 2024. В прямом эфире обговорим пункты стратегии, оценим реальность их исполнения и потенциальные сложности в релиализации, а еще страхи и вызовы кабельного бизнеса, которые предстоит решить. Как разные слои кабельного бизнеса видят будущее отрасли и что может поменяться в 2024 году - обсудим в прямом эфире.

Новостей от кабельщиков тоже не мало. Традиционный дайджест в журнале Insider, посмотрим ленту событий и обсудим предстоящую выставку #Cabex 2024. Долго ли будет продолжаться рост рынка? Как всегда в эфире будут и эксклюзивные фото и видеоматериалы, а еще расскажем про 1990-е годы ВНИИКП, который отметил 30-летие создания Акционерного общества. В завершении разыграем подарок от МосИтЛаб, расскажем об обновлениях на RusCable.Ru и сделаем анонс новых подарков! Присоединяйтесь к эфиру!

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Метки: RusCable Live, АЭК, ВНИИКП, СТРАТЕГИЯ, УНКОМТЕХ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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