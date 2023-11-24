Ассоциация "Электрокабель" провела стратегическую сессию развития кабельной отрасли 2024. В прямом эфире обговорим пункты стратегии, оценим реальность их исполнения и потенциальные сложности в релиализации, а еще страхи и вызовы кабельного бизнеса, которые предстоит решить. Как разные слои кабельного бизнеса видят будущее отрасли и что может поменяться в 2024 году - обсудим в прямом эфире.

Новостей от кабельщиков тоже не мало. Традиционный дайджест в журнале Insider, посмотрим ленту событий и обсудим предстоящую выставку #Cabex 2024. Долго ли будет продолжаться рост рынка? Как всегда в эфире будут и эксклюзивные фото и видеоматериалы, а еще расскажем про 1990-е годы ВНИИКП, который отметил 30-летие создания Акционерного общества. В завершении разыграем подарок от МосИтЛаб, расскажем об обновлениях на RusCable.Ru и сделаем анонс новых подарков! Присоединяйтесь к эфиру!