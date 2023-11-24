Совет директоров АО «КУЗОЦМ» назначил генеральным директором компании Николая Радько. Перед ним поставлена задача продолжить успешную реализацию стратегии развития завода, направленную на повышение эффективности производства, усовершенствование технологических процессов и выработку индивидуального подхода к клиентам.

Николай Радько окончил Санкт-Петербургский Государственный Горный Институт, получив две специальности: горного инженера и экономиста-менеджера, - также имеет степень кандидата технических наук. С 2002 г. Николай Радько работал на различных предприятиях металлургического сектора. В том числе в 2019 - 2021 гг. он занимал должность директора производственно-технического департамента ПАО «ГМК «Норильский никель», а затем был назначен генеральным директором ПАО «РУСОЛОВО».

Василий Радько покинул пост генерального директора АО «КУЗОЦМ» в связи со сменой места работы, Совет директоров благодарен ему за самоотверженный труд, направленный на планомерное развитие предприятия.