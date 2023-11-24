Стратегия Ассоциации "Электрокабель" 2024
Совет директоров АО «КУЗОЦМ» назначил генеральным директором компании Николая Радько. Перед ним поставлена задача продолжить успешную реализацию стратегии развития завода, направленную на повышение эффективности производства, усовершенствование технологических процессов и выработку индивидуального подхода к клиентам.
Николай Радько окончил Санкт-Петербургский Государственный Горный Институт, получив две специальности: горного инженера и экономиста-менеджера, - также имеет степень кандидата технических наук. С 2002 г. Николай Радько работал на различных предприятиях металлургического сектора. В том числе в 2019 - 2021 гг. он занимал должность директора производственно-технического департамента ПАО «ГМК «Норильский никель», а затем был назначен генеральным директором ПАО «РУСОЛОВО».
Василий Радько покинул пост генерального директора АО «КУЗОЦМ» в связи со сменой места работы, Совет директоров благодарен ему за самоотверженный труд, направленный на планомерное развитие предприятия.
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