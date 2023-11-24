Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

За десять месяцев "Россети Юг" предоставили волгоградским потребителям 70 МВт мощности

24 ноября 2023, 16:00 382 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
Авторы и источники / Правообладателям

С января по октябрь 2023 года специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» исполнили почти 1 900 договоров на технологическое присоединение. Общая мощность подключенных объектов составила порядка 70 МВт.

Только в октябре энергетики присоединили девять сельскохозяйственных объектов различных форм собственности в Городищенском, Среднеахтубинском, Клетском и Михайловском районах Волгоградской области. Электроэнергию получили также три киоска по очистке питьевой воды в Советском районе Волгограда и квартирный дом в хуторе Алексиковский Новониколаевского района, построенный по программе обеспечения жильем детей-сирот. Для присоединения энергопринимающих устройств энергетики протянули воздушные линии электропередачи и установили трансформаторные подстанции.

Напоминаем, что потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-тп.рф и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ЮГ, ВОЛГОГРАДЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
24.11.2023
"Россети Юг" обеспечили электроэнергией 720 новых потребителей в Калмыкии
24.11.2023
В Петербурге разработали новый метод синтеза материалов для солнечных батарей
24.11.2023
В Приморском крае за 1,1 млрд реконструируют путепровод в Надеждинском районе
24.11.2023
"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией почти 250 садовых домов в Гатчинском районе Ленинградской области
24.11.2023
Газовые турбины нового поколения повышают эффективность электрогенерации на ТЭС – исследование
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+