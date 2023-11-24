С января по октябрь 2023 года специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» исполнили почти 1 900 договоров на технологическое присоединение. Общая мощность подключенных объектов составила порядка 70 МВт.

Только в октябре энергетики присоединили девять сельскохозяйственных объектов различных форм собственности в Городищенском, Среднеахтубинском, Клетском и Михайловском районах Волгоградской области. Электроэнергию получили также три киоска по очистке питьевой воды в Советском районе Волгограда и квартирный дом в хуторе Алексиковский Новониколаевского района, построенный по программе обеспечения жильем детей-сирот. Для присоединения энергопринимающих устройств энергетики протянули воздушные линии электропередачи и установили трансформаторные подстанции.

Напоминаем, что потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-тп.рф и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.