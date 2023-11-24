Согласно расчету перспективных электрических нагрузок, темпы индивидуального жилищного строительства в Тюменской области и отсутствие комплексных заявок на технологическое присоединение могут привести к дефициту энергомощности свыше 150 МВт уже в течение 5 лет. Такие выводы сделали энергетики на основании анализа генеральных планов муниципальных образований Тюменского района, перспективная застройка которых предполагает порядка 38 000 участков под ИЖС. Для обсуждения вопросов повышения надежности электроснабжения директор Тюменских электрических сетей Сергей Хотненко принял участие во встрече с администрацией Тюменского района и главами муниципальных образований (МО).

На совещании органы власти с энергетиками «Россети Тюмень» подвели промежуточные итоги работы в 2023 году и рассказали о подготовке электросетевого комплекса к прохождению пиковых зимних нагрузок. Так, в Переваловском МО специалисты заменили 4,5 км провода на самонесущий изолированный с большим сечением, обновили более 200 изоляторов на ЛЭП и отремонтировали 33 трансформаторных подстанции. На линиях электропередачи со сверхнормативной протяженностью, которые расположены в зонах Тюменского района с прогнозируемым риском, специалисты установили 18 вольтодобавочных трансформаторов.

В рамках инвестиционной программы завершена реконструкция распределительного пункта 10 кВ «Успенка», обеспечивающего электроснабжение нескольких населенных пунктов района. Выполнен капитальный ремонт сетевой инфраструктуры в Андреевском МО, проводятся работы в Каменском МО.

Отдельной темой стало обеспечение энергобезопасности граждан, находящихся в тяжелом состоянии и проходящих госпитализацию. Сергей Хотненко отметил, что энергетики на время технических мероприятий задействуют резервные источники электроснабжения для питания больниц, ФАПов и иных социально значимых объектов.