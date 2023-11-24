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Филиал ПАО "Россети" обновил коммутационное оборудование на 10 ключевых центрах питания Самарской области

24 ноября 2023, 13:59 417 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги завершил ремонт разъединителей на магистральных подстанциях 220–500 кВ, расположенных в Самарской области. Энергетики обновили 35 единиц оборудования. Выполненные мероприятия направлены на обеспечение надежности электроснабжения региона с населением более 3 млн человек, машиностроительных и нефтехимических предприятий.

Разъединители предназначены для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении ремонтных и профилактических работ. На оборудовании заменены дефектные детали, очищены контактные вводы, отрегулированы основные узлы.

В том числе специалисты МЭС Волги обновили разъединители на подстанциях 220–500 кВ «Азот», «Южная», «Томыловская», питающих северо-западные и южные районы области. От их работы зависит, в частности, электроснабжение крупного промышленного центра – города Тольятти, транзит электроэнергии в Оренбургскую и Саратовские области, Республику Казахстан.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ВОЛГИ
Отрасль: Электроэнергетика 
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