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Итоги заочного заседания Совета директоров РусГидро

24 ноября 2023, 10:24 176 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ПАО РусГидро
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22 ноября состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

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Совет директоров принял к сведению информацию о ходе подготовки производственных объектов Группы РусГидро к отопительному сезону 2023–2024 годов.

Все энергокомпании Группы РусГидро получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2023–24 годов и готовы к работе в условиях низких температур, в наиболее ответственный для энергетиков период, когда значительно возрастает потребление электрической и тепловой энергии.

Ремонтная программа, а также программа технического перевооружения и реконструкции реализуется в соответствии с графиком.

Запасы гидроресурсов в водохранилищах ГЭС Группы РусГидро достаточны для обеспечения надежной работы ЕЭС России и технологически изолированных энергосистем. Запасы топлива на объектах тепловой энергетики соответствуют нормативным, законтрактован объем топлива на весь осенне-зимний период. Завоз топлива на отдаленные территории Крайнего Севера и Дальнего Востока производится в соответствии с плановым графиком, основной объем топлива доставлен.

Продолжается реализация программ модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК) и Сахалинской области (ПОУРЭК), а также программы повышения надежности электростанций АО «ДГК».

На всех энергообъектах Группы РусГидро создан аварийный запас материально-технических ресурсов и оборудования, обеспечена готовность техники, резервных источников электроснабжения, аварийно-восстановительных бригад, проведены инструктажи и тренировки по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур.

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Совет директоров утвердил новую бессрочную программу биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии 002Р общей номинальной стоимостью до 300 миллиардов рублей и проспект эмиссии ценных бумаг.

Действующая Программа биржевых облигаций серии 001Р объемом 200 млрд рублей была зарегистрирована в 2015 году и в настоящее время почти полностью реализована. Утверждение новой программы позволяет значительно сократить подготовку к размещению выпусков облигаций, решение о начале размещения и параметры отдельных выпусков Общество будет определять отдельно в момент размещения.

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Совет директоров утвердил отчет о реализации непрофильных активов РусГидро за 9 месяцев 2023 года.

Объем затрат на содержание непрофильных активов по Группе РусГидро сокращен на 150 млн рублей в год.

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Совет директоров одобрил безвозмездную передачу в муниципальную собственность Городецкого муниципального округа Нижегородской области объекта благоустройства общего пользования - наружного освещения ЛЭП 0,4 кВ в г. Заволжье. Непрофильный объект не задействован в производстве электроэнергии и был создан при строительстве Нижегородской ГЭС для благоустройства прилегающей территории.

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Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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