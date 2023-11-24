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"Россети Кубань" обеспечила электроэнергией более 3 500 новых потребителей в славянском энергорайоне

24 ноября 2023, 16:45 354 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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Энергетики Славянского филиала компании «Россети Кубань» с начала 2023 года обеспечили присоединение к электросетевой инфраструктуре компании более 3 500 заявителей Красноармейского, Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края. Общий объем полученной потребителями мощности составил 66 МВт.

В числе подключенных абонентов — объекты социально-бытовой инфраструктуры, агропромышленные предприятия, спорткомплексы, учреждения здравоохранения и образования.  Электроэнергией обеспечены более 30 социально значимых объектов.

Большинство новых потребителей энергокомпании — представители льготной категории и юридические лица с мощностью до 15 кВт. Для их подключения энергетики строят и реконструируют трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи распределительной сети 10-0,4 кВ.

Всего за 10 месяцев текущего года специалисты Славянских электрических сетей получили порядка 4 000 заявок на техприсоединение новых и увеличение мощности подключенных энергоустановок. Общая запрашиваемая потребителями мощность превышает 93 МВт.

Наибольшее количество заявок потупило от жителей Темрюкского района. Это связано с активной жилой застройкой данной территории, а также развитием промышленных производств и курортной инфраструктуры.

Напомним, что заявки на клиентское обслуживание и оказание услуг, в том числе нетарифных, граждане могут отправить в дистанционном формате посредством сайта «Портал-тп.рф».

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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