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  • "Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией почти 250 садовых домов в Гатчинском районе Ленинградской области

"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией почти 250 садовых домов в Гатчинском районе Ленинградской области

24 ноября 2023, 15:30 400 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

 Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 120 кВт дополнительной мощности садовому товариществу «Бригантина-2» в поселке Кобрино Гатчинского района Ленинградской области. Источник электроснабжения - подстанция 35 кВ «Кобрино». Подача электроэнергии садоводству осуществляется по сетям 10 кВ.

Выполненные работы позволили обеспечить надежным электроснабжением 239 жилых домов, а также объекты наружного освещения, две насосные станции, два очистных сооружения и административные здания.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГОС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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