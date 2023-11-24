Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 120 кВт дополнительной мощности садовому товариществу «Бригантина-2» в поселке Кобрино Гатчинского района Ленинградской области. Источник электроснабжения - подстанция 35 кВ «Кобрино». Подача электроэнергии садоводству осуществляется по сетям 10 кВ.

Выполненные работы позволили обеспечить надежным электроснабжением 239 жилых домов, а также объекты наружного освещения, две насосные станции, два очистных сооружения и административные здания.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».