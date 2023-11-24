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«Россети Северный Кавказ» на 14% перевыполнили запланированный объем ремонтной программы – ключевого элемента подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему максимуму нагрузок на энергообъекты.
На мероприятия, реализованные энергокомпанией во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа, направлено свыше 2,5 млрд рублей. В числе ключевых выполненных работ в текущем году – ремонт более 4 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Энергетики заменили на ЛЭП порядка 1,4 тыс. км ветхого провода, 9 тыс. аварийных опор, 45,5 тыс. поврежденных и устаревших изоляторов. Кроме того, специалисты отремонтировали более 3,9 тыс. питающих энергообъектов. Это 49 силовых трансформаторов, более 3,3 тыс. трансформаторных подстанций, 565 трансформаторов. Для снижения количества технологических нарушений, вызванных падением деревьев и ветвей на провода, от древесной и кустарниковой растительности расчищено 475 га трасс воздушных линий электропередачи.
Подготовку энергообъектов группы «Россети Северный Кавказ» к предстоящей зиме осуществляли порядка 3 тыс. специалистов.
«Ремонтная программа текущего года реализована согласно календарному плану. При этом ряд ключевых показателей – с превышением запланированных показателей. Выполненные мероприятия позволят нам обеспечить устойчивую работу энергосистемы Северного Кавказа в сложных погодных условиях зимы», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов.
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