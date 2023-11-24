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"Россети Юг" обеспечили электроэнергией 720 новых потребителей в Калмыкии

24 ноября 2023, 15:00 390 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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Филиал «Россети Юг» – «Калмэнерго» в январе-октябре 2023 года исполнил 720 договоров на технологическое присоединение суммарной мощностью 8,6 МВт.

Свыше 90% новых клиентов в этом году составили бытовые потребители. В числе подключенных к сетям социально значимых объектов детская школа искусств в с. Малые Дербеты, реконструкция которой велась в рамках национального проекта «Культура». В обновленном здании на 200 мест появились хореографический класс и концертный зал, а также группы раннего эстетического развития детей, начнется деятельность предпрофессиональных программ по музыкальным специальностям.

Также энергетики обеспечили электроэнергией офисы врачей общей практики в отдаленных посёлках, базовые станции сотовой связи, объекты уличного освещения, спортивные площадки, гостиничные комплексы.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-тп.рф. Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис День потребителя. С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, КАЛМЭНЕРГО, КАЛМЫКИЯ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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