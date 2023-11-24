Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече обсудили повышение эффективности сетевого комплекса региона, итоги реализации ремонтной программы и приоритетные инвестиционные проекты. Встреча состоялась в Москве, на площадке выставки-форума «Россия».

Андрей Рюмин отметил, что сейчас для энергетиков первоочередной задачей является обеспечение надежности сетевой инфраструктуры в осенне-зимний период. В этом году общее финансирование ремонтной программы магистральных и распределительных сетей Группы «Россети» в Югре составило 3,4 млрд рублей, что на 11% превышает показатель 2022 года. Все необходимые мероприятия, связанные с подготовкой к зиме, выполнены в срок.

Продолжается работа в рамках инвестиционной программы. В 2023 году Группа «Россети» направила на реализацию проектов в Югре более 11,6 млрд рублей, на 2024 год планируется финансирование на уровне 14,1 млрд рублей.

В числе крупнейших мероприятий в магистральном комплексе – реконструкция подстанции 220 кВ «Правдинская», где будет установлен новый силовой автотрансформатор на 125 МВА, внедрение на объектах 220 кВ и 500 кВ цифровых систем сбора и передачи информации отечественного производства.

В распределительных сетях с начала 2023 года уже было несколько крупных пусков, включая ввод в работу новой подстанции 110 кВ «Александрова» для электроснабжения предприятий НК «Роснефть» и «Сургутнефтегаза». В ближайшее время будет введен центр питания 110 кВ «Урай», который обеспечивает электроэнергией одноименный город и промышленные объекты компании «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».

Ключевой проект 2024 года – модернизация ЛЭП 110 кВ «Снежная – Фоминская», которая участвует в электроснабжении Эргинского кластера месторождений и 12 труднодоступных населенных пунктов. Также планируется ввод новой подстанции 110 кВ для развития газонефтяного месторождения им. Московцева.