Для выдачи потребителю порядка 5 МВт мощности энергетики компании «Россети Московский регион» проложили две кабельные линии 10 кВ протяженностью 9 км, из них порядка 4 км – методом горизонтально направленного бурения.

Кроме того, для подключения объекта РЖД с возможностью резервирования выполнен комплекс мероприятий на питающем центре 110 кВ «Донино».

Третий Московский центральный диаметр (МЦД), связавший московский Зеленоград и подмосковный город Раменское, представляет собой абсолютно новый сквозной маршрут протяженностью 85 км, который проходит через всю столицу. Ранее такого варианта пассажирского железнодорожного сообщения не существовало, а для поездки с юго-востока на северо-запад пассажиры должны были сделать пересадку с Казанского на Ленинградский вокзал, либо на метро. Станция Раменское – одна из самых удаленных от столицы, чем определяется ее востребованность для жителей Подмосковья.

«Россети» активно участвуют в развитии транспортной инфраструктуры столичного региона, обеспечивая новые объекты электроэнергией. Начиная с 2019 года только для нужд МЦД выдано из сети в общей сложности 135,6 МВт мощности, в числе крупнейших проектов – электроснабжение новых станции – «Минская» и «Печатники»