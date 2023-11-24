Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Россети" обеспечили электроснабжение станции Раменское третьего Московского центрального диаметра

24 ноября 2023, 13:15 441 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
Авторы и источники / Правообладателям

Для выдачи потребителю порядка 5 МВт мощности энергетики компании «Россети Московский регион» проложили две кабельные линии 10 кВ протяженностью 9 км, из них порядка 4 км – методом горизонтально направленного бурения.

Кроме того, для подключения объекта РЖД с возможностью резервирования выполнен комплекс мероприятий на питающем центре 110 кВ «Донино».

Третий Московский центральный диаметр (МЦД), связавший московский Зеленоград и подмосковный город Раменское, представляет собой абсолютно новый сквозной маршрут протяженностью 85 км, который проходит через всю столицу. Ранее такого варианта пассажирского железнодорожного сообщения не существовало, а для поездки с юго-востока на северо-запад пассажиры должны были сделать пересадку с Казанского на Ленинградский вокзал, либо на метро. Станция Раменское – одна из самых удаленных от столицы, чем определяется ее востребованность для жителей Подмосковья.

«Россети» активно участвуют в развитии транспортной инфраструктуры столичного региона, обеспечивая новые объекты электроэнергией. Начиная с 2019 года только для нужд МЦД выдано из сети в общей сложности 135,6 МВт мощности, в числе крупнейших проектов – электроснабжение новых станции – «Минская» и «Печатники»

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
24.11.2023
Американская Rhizome запускает информационную платформу на базе ИИ для моделирования уязвимостей энергосистемы к экстремальным погодным явлениям
24.11.2023
"Самарские РС" установили свыше 2 200 птицеотпугивающих устройств
24.11.2023
"Россети Кубань" обеспечила электроэнергией более 3 500 новых потребителей в славянском энергорайоне
24.11.2023
Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" поставил кабель для белорусского питомника "Агромир Би Уай"
24.11.2023
На калужском предприятии "Росэлектроники" запустят производство беспилотников
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+