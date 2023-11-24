В филиале ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» уделяют большое внимание обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды и в плановом порядке реализуют целый комплекс мероприятий по защите птиц от поражения электрическим током. Электрические сети представляют опасность для пернатых. Кроме того, птицы очень часто оказывают влияние на стабильность работы оборудования электрических сетей и становятся причиной отключений электричества.

В Самарской области с обширной степной зоной птицы используют опоры ЛЭП в качестве мест отдыха и наблюдения – они являются самым высоким и удобным пунктом для выслеживания добычи. Энергетики «Самарских распределительных сетей» провели анализ коротких замыканий на воздушных линиях электропередачи за последние 3 года. Выяснилось, что их причинами стали загрязнение изоляции пометом, набросы проволоки и других предметов для гнездования, перекрытие изоляционных промежутков самой птицей и даже схлест проводов при взлете стаи.

В общей сложности по всей области было выявлено 92 «любимые» птицами воздушные линии электропередачи, на которых энергетики установили более 2 200 птицеотпугивающих устройств. Они препятствуют посадке птицы на траверсы в зоне их защиты, а также обладают отпугивающим эффектом за счет колебаний самого устройства под воздействием ветра.

Выполнение такого рода работ позволило не только исключить гибель птиц от поражения электрическим током, но и повысить качество электроснабжения пот