Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО», входящий в «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» поставил очередную партию своего оборудования для одной из крупнейших ГЭС в Африке.

Разъединители внутренней установки были изготовлены для Асуанской ГЭС, где под руководством сотрудников завода они были введены в эксплуатацию. РВУ 20/10000 производства ВЗВА были установлены на объекте в 1967 году. Сама ГЭС была построена в 1960-х и располагается на реке Нил.

Египет является приоритетной страной для развития экспорта отечественной высококачественной электротехнической продукции в страны Африки. Импульсом этому каналу сбыта призвана стать Российская Промышленная зона в Экономической зоне Суэцкого канала. Предприятие «ЗЭТО» планирует подписать соглашение о намерениях стать резидентом данной РПЗ.