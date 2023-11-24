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"ЗЭТО" поставил оборудование для одной из крупнейших ГЭС в Африке

24 ноября 2023, 10:00 179 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЗАО ЗЭТО
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Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО», входящий в «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» поставил очередную партию своего оборудования для одной из крупнейших ГЭС в Африке.

Разъединители внутренней установки были изготовлены для Асуанской ГЭС, где под руководством сотрудников завода они были введены в эксплуатацию. РВУ 20/10000 производства ВЗВА были установлены на объекте в 1967 году. Сама ГЭС была построена в 1960-х и располагается на реке Нил.

Египет является приоритетной страной для развития экспорта отечественной высококачественной электротехнической продукции в страны Африки. Импульсом этому каналу сбыта призвана стать Российская Промышленная зона в Экономической зоне Суэцкого канала. Предприятие «ЗЭТО» планирует подписать соглашение о намерениях стать резидентом данной РПЗ.

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Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
ZETO
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