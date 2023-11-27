В Доме культуры п. Новый состоялась встреча депутата Государственной Думы РФ Алексея Говырина, заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» Ивана Янина, главы администрации Ковровского района Вячеслава Скороходова с главами сельских поселений и старостами Ковровского района. Задать свои вопросы и получить ответы собрались более 40 представителей местной власти.

Руководитель «Владимирэнерго» рассказал собравшимся о масштабной работе, проведённой и проводимой энергетиками для обеспечения стабильности и качества электроснабжения потребителей Ковровского района. Так, в рамках выполнения Программы повышения надёжности 2022-2024 гг. в различных сельских поселениях заменено более 100 км «голого» провода на более устойчивый к технологическим нарушениям самонесущий изолированный (СИП). По протяженности линий, исполненных СИПом, Ковровский район занимает 3 место среди 16-ти районов электрических сетей (РЭС) «Владимирэнерго». В целях уменьшения случаев падения деревьев и веток на провода, до нормативных величин было расширено 118 га просек воздушных линий электропередачи (ВЛ) 6-10 киловольт (кВ), произведена расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности в объёме около 100 га. Проведенные мероприятия позволили снизить аварийность в сетях по сравнению с прошлым годом на 31%. В 2024 году реализация Программы будет продолжена: планируется заменить на СИП более 30 км ВЛ 6-10 кВ, суммарно расширить и расчистить 37 га просек.

Для снижения потерь электроэнергии в населенных пунктах Ковровского района идёт установка интеллектуальных приборов учёта (ИПУ). На сегодняшний день доля ИПУ по району составляет 50%, работа в данном направлении продолжается.

Иван Янин подчеркнул, что энергетики Ковровского РЭС обслуживают более 1200 км распределительных сетей, 364 трансформаторные подстанции – большое электрохозяйство. Многие ВЛ проходят по лесам и болотам, но специалистов это не останавливает, и они приводят сети в порядок в любых условиях. В то же время функционирование электросетевого комплекса – это сложный физический процесс, в рамках которого любое отключение линии регулируется выключателями как в автоматическом режиме (без участия производственного персонала), так и в ручном. Энергетики незамедлительно выдвигаются на поиск повреждения на многокилометровых участках ВЛ, что, конечно, требует определенного времени. В свою очередь потребители, производя какие-либо действия в охранных зонах линий электропередачи без согласования с электросетевой организации или сажая деревья вблизи ЛЭП, также несут ответственность за бесперебойность подачи электроэнергии.

Главы поселений и старосты, прибывшие на встречу, смогли задать все интересующие их вопросы, связанные с электроснабжением, технологическим присоединением к сетям, установкой счётчиков и многие другие. На большую часть из них от директора «Владимирэнерго» были получены подробные ответы, оставшиеся - взяли на карандаш с обязательной разработкой мероприятий и сроками исполнения.

Алексей Говырин выразил личную благодарность Ивану Янину и коллективу Ковровского РЭС за проведение встречи в подобном формате, а также за их нелегкий труд. Все собравшиеся единогласно его поддержали.

Депутат ГД отметил: «Энергетики работают на износ, делают всё от них зависящее, чтобы дома жителей и предприятия были обеспечены светом и теплом, давайте скажем им спасибо за работу!»

В частности, руководитель предприятия сельского хозяйства «Новая жизнь» Ольга Савина сказала спасибо за возможность принять участие во встрече, что называется «глаза в глаза» и озвучить волнуемые вопросы. Глава Ивановского сельского поселения Марина Егорова поблагодарила за решение проблемы по электроснабжению населенных пунктов Шевинская и Уваровка и оперативную обратную связь. В течение всей встречи многие участники озвучивали не только накопившиеся вопросы, но и давали положительная оценку труда энергетиков.

В своём ответном слове руководитель энергокомпании поблагодарил за теплые слова, особо подчеркнув, что специалисты «Владимирэнерго» открыты для потребителей и всегда на связи.

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» Иван Янин: «Сельские старосты находятся ближе всех во взаимодействии с нашими уважаемыми потребителями, поэтому подобные встречи помогают услышать о проблемах, что называется из первых уст. В плане коммуникации мы не стоим на месте, в энергокомпании действуют несколько сервисов обратной связи: это и круглосуточная бесплатная горяча линия 8-800-220-0-220, и мобильное приложение для систем Android и ios «Есть свет!», и специально созданные группы в мессенджере Telegram».